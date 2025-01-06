當「低頭族」超傷頸椎？滑手機「NG姿勢」不要做！

陽明交大附醫神經外科謝炳賢醫生指出，長時間姿勢不良，容易對肩頸和脊椎等部位造成負擔，提醒使用手機的同時，也要記得保持正確姿勢，預防對身體的傷害。

手機已成為現代人生活中不可或缺的物品，下班、下課後或是周末在家hea，許多人習慣低著頭滑手機看影片、瀏覽社交媒體來打發時間，結果就這樣在不知不覺中「滑」出腰痠背痛的毛病！陽明交大附醫神經外科謝炳賢醫生指出，長時間姿勢不良，容易對肩頸和脊椎等部位造成負擔，提醒大家使用手機的同時，也要記得保持正確姿勢，預防對身體的傷害。

手機不要愈拿愈低！「這樣做」悠閒滑手機更安心

正確滑手機第一步就是先戒掉「低頭」的壞習慣！謝炳賢醫生表示，長期低頭使用手機，過度彎曲頸椎，容易引發駝背和頸椎疼痛等問題，此外低頭的動作對頸部的壓力會成倍數增加，因此切記手機不要愈拿愈低。使用手機時要維持抬頭挺胸的姿勢，讓脊椎自然延展、呈一直線，同時將手機置於胸口至下巴之間的位置，確保眼睛與手機平視，讓頭部更自然地保持平衡，也能減少對頸部和肩膀的負擔。

有很多人也習慣「單手持機」，長期下來容易對手部及腕部造成影響。對此謝炳賢醫生建議，應該每隔一段時間左右手輪流使用手機，避免單側肌肉長時間繃緊，也能減少手腕和前臂的疲勞。此外，也可以使用桌子、椅子或支架等輔助工具支撐身體，分散頸部和手臂的壓力。透過調整手機使用習慣，可以有效預防不良姿勢對身體帶來的傷害，更能安心享受悠閒時光。