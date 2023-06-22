疝氣補完又復發！新型單孔術降低疼痛、提升安全性

54歲男性，十年前因雙側腹股溝疝氣，接受傳統開腹疝氣修補術(使用人工網膜修補)。幾年過去，原先修補好的疝氣竟又跑出來，醫師考量若從原先傷口手術，修補過程可能會有疤痕組織黏連與手術複雜性問題，因此建議使用單孔腹膜外腹腔鏡疝氣修補手術，術後回診傷口恢復良好，迄今無疝氣復發問題。 腹腔壓力導致 奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科醫師謝育哲說明，腹股溝疝氣是一種相當常見的疝氣型態，當腹腔的壓力因咳嗽、打噴嚏、提重物以及大小便出力等情況上升時，就可能導致腹股溝的肌肉或組織逐漸變弱或撕裂，腹腔的內容物(通常是腸子或脂肪)因而膨出，形成疝氣囊，這就是所謂的腹股溝疝氣(或俗稱「墜腸」)。

全腹腔鏡疝氣修補術 大幅降低腸沾黏、腸道損傷風險 謝育哲指出，有別於過去傳統開放式疝氣手術，目前主流腹腔鏡疝氣修補術，區分為「經腹腔疝氣修補手術」及「全腹膜外疝氣修補手術」。經腹腔疝氣修補手術是進入腹腔內操作，解剖構造較清楚容易辨別，但可能造成術後腸黏連及腸道損傷的嚴重併發症。 全腹膜外疝氣修補手術則是經由腹膜外找出疝氣囊後把它復位，腹部缺損處以人工網膜修補，由於此手術不會進入腹腔，所以幾乎不會有腸道損傷及術後腸黏連的問題，但一般腹腔鏡會留下3個傷口，雖然已比傳統手術有所改進，卻有疼痛和美觀上的問題。