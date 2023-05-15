疣｜免疫力低易有扁平疣 可長滿全臉全身

免疫力低易有扁平疣 可長滿全臉全身

疣是常見的皮膚病，常見的疣包括扁平疣、尋常疣和生殖器疣，經由感染人類乳頭狀病毒(HPV)引起。疣是無處不在的病毒，長存於生活環境，不過英國倫敦大學臨床皮膚學碩士許兆欣醫生表示，有足夠的免疫力便可減少感染，有時病毒疣也可自然痊愈。「惟免疫力低患者的疣數量可愈來愈多，曾有患者臉上及身體的扁平疣多達幾百粒，無法自然消失。」 扁平疣常見於面部、頸部及四肢，呈現為肉色或啡色的細小顆粒，可經由帶病毒的皮膚或受污染的介面接觸而傳染，較常見是接觸患者皮膚、共用化妝品、瑜伽墊或觸碰門鎖等。許兆欣續指，「幼童於幼稚園赤腳行走，或市民在泳池浸泡雙腳後，在皮膚柔軟而帶細微傷口的情況下，也容易感染尋常疣。」

孕婦荷爾蒙改變 許兆欣指，家中一人受到感染，便可能傳染其他家庭成員，特別是免疫力低人士，包括兒童、孕婦、正在進行化療、電療及服用高劑量類固醇治療的人士等。有案例是孕婦因免疫力較低及荷爾蒙改變，於是全臉全身也長出扁平疣，甚至下體陰毛位置亦有，總數多達數百粒，令患者十分擔心。「孕婦生產後，身體恢復正常，扁平疣便會減少，因此患者一般選擇生產後才處理皮膚上的疣。」 扁平疣多數不痛不癢，只有很少情況發生炎症，如痕癢、紅腫等；然而免疫力低下患者情況會較嚴重，例如臉上扁平疣可蔓延至整張臉。「患者如果沒有接受治療，可能僅是簡單的抓皮膚，便會把病毒帶往其他皮膚位置，導致病情惡化。」另一方面，患者求診時，醫生首先要鑑別診斷，分辨患者臉上或身上的是疣，還是其他如癦、皮脂腺增生、脂溢性角化症(俗稱老人斑)等，才可對症下藥。