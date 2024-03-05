疫後常態 研究揭長新冠成因 或有助找出針對性療法

疫情雖然已過，但每日仍有不少人染病，部分人更會被長新冠症狀影響。英國最新研究發現，染疫後免疫系統產生的一種名為干擾素γ(IFN-γ)的蛋白，可能是引發長新冠的肇因，或可成為檢測長新冠的生物標記，甚至研發針對性的藥物的治療，避免患者持續受長新冠症狀困擾。

根據在《Science Advances》刊載的研究，劍橋大學的研究團隊透過檢測及追蹤染疫人士的血液數據，發現長新冠的出現可能與IFN-γ有關。IFN-γ由白細胞產生，作用是幫助免疫系統抵禦病菌，保護人體免受疾病侵襲，故此染疫患者幾乎都會產IFN-γ，以及其他免疫分子或細胞因子。

然而，研究發現，一般新冠康復者體內的IFN-γ在數周內回復至正常水平，但出現長新冠的康復者，體內IFN-γ水平在12周後仍處於高水平，有些甚至持續至染疫後超過兩年。平均而言，長新冠患者體內的IFN-γ水平比未染疫的人高至少10倍。

研究人員指出，結果反映長新冠的出現是源於免疫系統失調，無法調整至正常狀態所致，身體因而持續處於警戒狀態，於是出現各種症狀。他們認為，發現有助確認長新冠是確實的生理問題而非心理困擾，相信有助找出更有效的診斷及治療方法。

根據世界衛生組織的資料，全世界至少有6500萬人仍患有「長新冠」，即每10名新冠感染者便有1人出現長期及持續症狀。世衛將「長新冠」定義為在染疫3個月後持續出現不少於兩個月且沒有其他病理解釋的症狀。