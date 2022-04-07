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健康
2022-04-07 18:56:14

疫情｜港人精神健康每況愈下 逾半屬「差」狀態

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疫情

年初第五波疫情爆發，曾經每日有過萬宗確診個案，人人都怕染疫，加上社區隔離措施，均對港人的精神健康造成負面影響。慈善機構Mind HK早前就作出抽樣問卷調查，發現普遍港人精神健康欠佳，值得關注。

 

近半數出現抑鬱徵狀

研究訪問了1,000名香港成年人，有關結果如下：

  • 37.7%受訪者表示，自20221月起，其精神健康狀況轉差；
  • 55.6%受訪者在世界衛生組織五項身心健康指標(WHO-5)中得分低於52(滿分為100)，代表其整體精神健康狀況屬於「差」的狀態；
  • 根據抑鬱徵狀自我測量表(PHQ-9) 49.4%受訪者反映輕至重度抑鬱徵狀，其中19.2%更出現中度至重度抑鬱徵狀；
  • 41.3%受訪者在焦慮徵狀自我測量表(GAD-7)中反映輕至重度的焦慮徵狀，其中13.7%更出現中度至重度焦慮徵狀。
焦慮

調查發現近半港人於第五波疫情出現抑鬱徵狀。

擔心染疫隔離

精神健康惡化的原因有很多，調查亦發現主要因素為：

  • 擔心家人或所關心的人感染新冠肺炎(64.2%)
  • 對檢疫和隔離感到焦慮(63.7%)
  • 不能如常與其他人見面(61.5%)
  • 不能如常外出(60.4%)
  • 被確診新冠肺炎(包括快速抗原測試呈陽性結果人士)(55.2%)
  • 不能外出運動(55.1%)
口罩

精神狀態變差，擔心染疫和隔離是最大原因。

應對有法

至於本身曾診斷為精神科疾病的受訪者，則有一些令他們難以尋求協助的原因，例如缺乏可用的精神健康服務(61.7%)、害怕在診所或醫院中感染病毒(56.2%)及不知道在哪裡尋求幫助(49.4%)等。Mind HK在疫情期間，推出了一系列的網絡工作坊、研討會及精神健康相關資源，幫助大家應對疫情造成的精神困擾，維持身心健康。例如為疫情感到焦慮時，可以嘗試分辨一些自己可以控制的事情，並採取行動；透過呼吸練習等放鬆或平伏情緒；減少接觸新聞和社交媒體，做一些自己享受的活動；與親朋戚友保持聯絡等。

呼吸練習

呼吸練習有助放鬆心情。

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