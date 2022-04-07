疫情｜港人精神健康每況愈下 逾半屬「差」狀態

應對有法

至於本身曾診斷為精神科疾病的受訪者，則有一些令他們難以尋求協助的原因，例如缺乏可用的精神健康服務(61.7%)、害怕在診所或醫院中感染病毒(56.2%)及不知道在哪裡尋求幫助(49.4%)等。Mind HK在疫情期間，推出了一系列的網絡工作坊、研討會及精神健康相關資源，幫助大家應對疫情造成的精神困擾，維持身心健康。例如為疫情感到焦慮時，可以嘗試分辨一些自己可以控制的事情，並採取行動；透過呼吸練習等放鬆或平伏情緒；減少接觸新聞和社交媒體，做一些自己享受的活動；與親朋戚友保持聯絡等。