疫苗接種先導計劃 助免疫力弱人士預防生蛇

在香港，每3人便有1人一生中有可能患上帶狀疱疹(生蛇)，而對於免疫力弱人士，其風險更高，發病的話病情也更為嚴重，可能需要入院治理，甚至間接導致死亡。有見及此，聖雅各福群會惠澤社區藥房推出「蛇針」接種先導計劃，為免疫力弱人士提供100個免費帶狀疱疹疫苗接種名額，助他們預防生蛇。
香港大學內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，生蛇起初皮膚會感疼痛、灼熱或刺痛，甚或比分娩更痛；幾天後會出現紅疹、水疱，繼而結痂，但部分患者會出現生蛇上眼、後遺神經痛等，或需要入院治理，「每1,000個住院個案造成38宗死亡個案，雖非生蛇直接致命，但可能是中風等併發症，又或患者本身疾病所引起的併發症而亡，可說是生蛇間接造成。」
造血幹細胞移植者最高危
造血幹細胞移植、血癌、腎病、器官移植、HIV感染、系統性紅斑狼瘡、類風濕關節炎、銀屑病等免疫力弱人士，除了因病而令免疫力減低外，亦可能因治療需要抑壓免疫系統，令他們較容易生蛇和有更高復發風險，例如類風濕關炎及紅斑狼瘡患者生蛇的風險便分別為正常人士的2至3倍及2.1倍；而血液系統相關疾病患者生蛇發病率則最高。孔繁毅續指，「他們的病情亦往往較嚴重，疱疹可以分布全身、影響眼和耳，甚至出現腦炎和肺炎等，後遺神經痛也很常見。」
紅斑狼瘡症患者Elsa便經歷過3次生蛇，曾經住院一星期；同為紅斑狼瘡症患者的Anna則曾生蛇上眼，要到眼科專科覆診外，亦不時有眼痛情況，持續近兩年。
重組疫苗保護力理想
過往「蛇針」為減活疫苗，即是利用減弱的病毒去刺激免疫系統產生抗體，惟這方法並不適合免疫力低人士，容易誘發生蛇。新一代重組疫苗則沒有此問題，研究指出對風濕性關節炎、紅斑狼瘡、多發性硬化症患者的保護率達90.5%；而接受自體造血幹細胞和血癌患者的保護率也分別有68.2%及87.2%，成效理想。因此不少國際指引都建議免疫力低下人士接種新一代重組帶狀疱疹疫苗。
100個免費接種名額
為幫助低收入的免疫力弱人士，聖雅各福群會惠澤社區藥房推出新一代重組帶狀疱疹疫苗接種先導計劃，該會註冊藥劑師葉君瀚指出，凡於公立醫院覆診的綜援人士，並持有香港身份證、醫管局醫生發出的轉介信及綜援證明文件，便可致電惠澤社區藥房預約接種疫苗，名額100個。另外亦有毋須資產審查的接種計劃，公立醫院覆診人士可以優惠價4,200港元接種2針疫苗。計劃於8月1日起展開。
查詢及登記熱線：5646 8750
先導計劃網址：https://charityservices.sjs.org.hk/charity/pharmacy