疫苗接種先導計劃 助免疫力弱人士預防生蛇

在香港，每3人便有1人一生中有可能患上帶狀疱疹(生蛇)，而對於免疫力弱人士，其風險更高，發病的話病情也更為嚴重，可能需要入院治理，甚至間接導致死亡。有見及此，聖雅各福群會惠澤社區藥房推出「蛇針」接種先導計劃，為免疫力弱人士提供100個免費帶狀疱疹疫苗接種名額，助他們預防生蛇。

香港大學內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，生蛇起初皮膚會感疼痛、灼熱或刺痛，甚或比分娩更痛；幾天後會出現紅疹、水疱，繼而結痂，但部分患者會出現生蛇上眼、後遺神經痛等，或需要入院治理，「每1,000個住院個案造成38宗死亡個案，雖非生蛇直接致命，但可能是中風等併發症，又或患者本身疾病所引起的併發症而亡，可說是生蛇間接造成。」