痛楚可持續一年 生過水痘就可能生蛇

幾乎所有人的體內都有帶狀疱疹病毒，即水痘病毒，病毒會潛藏在神經內，至年紀漸長、免疫力下降時再度活化，導致俗稱「生蛇」的帶狀疱疹感染。生蛇常發於50歲以上人士，病徵包括刺痛及麻痺等，康復後也可能出現後遺神經痛症，非常折磨。 99%曾染水痘 過去未有水痘疫苗前，基本上99%人也曾經感染水痘，有人甚至因症狀輕微而出過水痘也不自知，在做抗體測試時才發現體內病毒。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，水痘病毒會藏在脊椎上，一般沒有太大問題，但當年紀開始大、抗體數量下降、患上影響免疫系統的疾病，或需要用影響免疫系統的藥物，如生物製劑及類固醇等，以致免疫系統受損，就有機會誘發水痘病毒。另外，壓力過大、精神不足都有可能導致抗體數量下跌，繼而出現帶狀疱疹。

沿神經線出現 生蛇與水痘非常相似，水痘的位置遍及全身；生蛇則沿著神經線出現，形狀似一個很小的水痘。「初期患者就算只有數顆水泡，也會有明顯的痛楚和痕癢，如果一直未有處理，就會沿著神經線愈生愈多，病徵主要是刺痛和麻痺，更有研究指出，其疼痛程度比分娩更甚。」 生蛇的位置一般會圍繞腰間，即脊椎神經線附近，也有患處在面部、四肢及頸部等。生蛇最令人恐懼的是留下來的後遺神經痛，神經痛除了很痛外，也會持續一段很長的時間，有患者在康復一年後仍在痛，嚴重影響日常生活。孔繁毅解釋，神經線在生蛇過程中受損，要待神經膜重新長出，病楚才會慢慢減低。 一般患者的併發症包括增加缺血性中風的風險；如果病毒影響面部神經，就可能導致面癱或影響視力；如病毒通過脊椎進入腦內，可能導致急性腦炎，但只出現在少數免疫系統受損或曾接受幹細胞移植的患者身上。其他併發症亦包括結膜炎及肺炎等。

他強調，除了壓力外，如果本身患有其他疾病如三高、心臟病、慢阻肺病、腎病等，或患上呼吸道疾病時，也會構成壓力，增加生蛇的風險。