痛症治療 中西醫點揀？

痛症是現代人常見健康問題，影響生活質素和工作效率。無論久坐導致的頸肩痛、運動過度引起的關節痛，或年長者的腰膝痠痛，都造成不少困擾。面對痛症，傳統中醫理療與現代西醫物理治療常讓人猶豫。其實兩者基於不同醫學邏輯，卻能互補，形成整合醫療趨勢。

中醫理療：從整體平衡出發

中醫對痛症的治療不僅針對局部，更調理整體，標本兼治。方法包括：

• 針灸刺激穴位(如合谷、足三里)：促進氣血流通，適合慢性腰背痛；

• 推拿按摩：鬆解肌肉關節，改善循環，適用肌肉拉傷；

• 拔罐、刮痧：祛濕散瘀，常用於風濕痛；

• 艾灸、中藥外敷：調節體質，適合頸椎痛。

李尚文認為，「中醫優勢在個人化，醫師透過望聞問切，依體質、年齡制訂方案，如體虛者用溫和針灸，熱證者選清熱刮痧。整體觀緩解症狀、預防復發，提升免疫。」而然，中醫療效需時間累積，初期或不如西醫快速，且依賴醫師經驗，標準化較低。「但中醫於偏頭痛、經痛領域已獲國際認可。」

西醫物理治療：精準局部介入

西醫物理治療基於解剖學、生理學與循證醫學，視痛症為組織損傷或功能障礙結果，透過物理手段恢復結構。治療師通常持專業資格，依X光、MRI精準定位。方法包括：

• 運動療法：拉伸強化改善肌肉平衡，如膝痛用股四頭肌訓練；

• 手法治療：動員關節，鬆解軟組織，類似推拿但更精準；

• 電療(如TENS)：阻斷痛覺，快速緩解急性痛；

• 超聲波：促進組織癒合，適合肌腱炎；

• 熱/冷療：放鬆慢性痛或減腫脹，適用於運動傷害。

西醫物理治療強調量化評估與追蹤，如測量脊柱活動度設計核心訓練。李尚文指，「其優勢在於能快速見效和科學驗證，研究顯示物理治療可減少手術需求，還能融入科技如衝擊波療法，但可能會忽略整體因素，如壓力引致的痛症需心理治療配合，且過度依賴儀器可能降低患者主動性。」