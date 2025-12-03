痛症治療 中西醫點揀？

痛症是現代人常見健康問題，影響生活質素和工作效率。無論久坐導致的頸肩痛、運動過度引起的關節痛，或年長者的腰膝痠痛，都造成不少困擾。面對痛症，傳統中醫理療與現代西醫物理治療常讓人猶豫。其實兩者基於不同醫學邏輯，卻能互補，形成整合醫療趨勢。
屈臣氏註冊中醫師李尚文表示，「中醫理療源自中華醫學，基於經絡、陰陽五行與氣血理論，視痛症為身體失衡表現。『痛則不通，通則不痛』，痛症多由氣滯血瘀、風寒濕邪或臟腑失調引起。」
中醫理療：從整體平衡出發
中醫對痛症的治療不僅針對局部，更調理整體，標本兼治。方法包括：
• 針灸刺激穴位(如合谷、足三里)：促進氣血流通，適合慢性腰背痛；
• 推拿按摩：鬆解肌肉關節，改善循環，適用肌肉拉傷；
• 拔罐、刮痧：祛濕散瘀，常用於風濕痛；
• 艾灸、中藥外敷：調節體質，適合頸椎痛。
李尚文認為，「中醫優勢在個人化，醫師透過望聞問切，依體質、年齡制訂方案，如體虛者用溫和針灸，熱證者選清熱刮痧。整體觀緩解症狀、預防復發，提升免疫。」而然，中醫療效需時間累積，初期或不如西醫快速，且依賴醫師經驗，標準化較低。「但中醫於偏頭痛、經痛領域已獲國際認可。」
西醫物理治療：精準局部介入
西醫物理治療基於解剖學、生理學與循證醫學，視痛症為組織損傷或功能障礙結果，透過物理手段恢復結構。治療師通常持專業資格，依X光、MRI精準定位。方法包括：
• 運動療法：拉伸強化改善肌肉平衡，如膝痛用股四頭肌訓練；
• 手法治療：動員關節，鬆解軟組織，類似推拿但更精準；
• 電療(如TENS)：阻斷痛覺，快速緩解急性痛；
• 超聲波：促進組織癒合，適合肌腱炎；
• 熱/冷療：放鬆慢性痛或減腫脹，適用於運動傷害。
西醫物理治療強調量化評估與追蹤，如測量脊柱活動度設計核心訓練。李尚文指，「其優勢在於能快速見效和科學驗證，研究顯示物理治療可減少手術需求，還能融入科技如衝擊波療法，但可能會忽略整體因素，如壓力引致的痛症需心理治療配合，且過度依賴儀器可能降低患者主動性。」
互補性：中西結合 提升療效
中西醫雖邏輯不同，卻能互補。李尚文舉例，「物理治療師用儀器鬆解後，中醫針灸調氣血，療效加倍。在運動傷害中，西醫徒手治療後中醫接續，效果更佳。科技進步也讓中醫診斷更精準，彌補傳統局限。這種結合提升療效，減少副作用，適合現代人需求。」根據痛症類型和個人情況選擇，或採用中西結合，能帶來全面治療效果。及早治療，結合專業指導，患者可重獲健康，告別痛症困擾。