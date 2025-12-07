痰的顏色看身體狀況！呢幾隻色有機會患上肺炎/鼻竇炎/肺癌 秋季乾燥注意

踏入秋季，空氣開始變得乾燥，也容易起痰。痰是呼吸道自然分泌的黏液，也有各種顏色和狀態的變化。常聽說，綠痰、黃痰代表身體生病了！究竟說法屬實還是都市傳說？各種顏色的痰又代表什麼意思？下文將和讀者逐一解析。
痰的形成
痰除了是體內的黏液，也是身體多個系統分泌的物質。痰可以分布於呼吸、消化和生殖系統，有潤濕和保護黏膜的作用。當呼吸道吸入異物或病原體時，身體黏液就會包覆外來物質並透過纖毛運動往上排出，最終形成痰液。痰和黏液不同之處在於，痰是指特指呼吸道分泌物，存在於氣管、咽喉或肺部，並藉由咳嗽排出的物體。而黏液則是廣泛分布於體內範圍，不僅存在於呼吸系統，也涵蓋消化與生殖系統。
痰的功效
痰除了能潤濕我們的呼吸道，也能阻擋細菌、病毒或其他異物進入體內、降低感染風險。若發現痰分泌增加，就可能是身體受病原體感染和發炎了。呼吸道免疫系統會因為病毒或細菌入侵導致黏膜發炎而啟動防禦反應、增加分泌。所以我們才會出現咳嗽情況，試圖通過咳嗽將發炎產物和病原體一同排出。
另外，吸入過敏原或刺激性物質也會令痰分泌增加。黴菌、粉塵或吸菸產生的有害物質等都會刺激呼吸道黏膜，引發發炎或過敏反應、令痰分泌增加。
痰的顏色代表甚麼？
痰一定要咳出來嗎？
喉嚨卡痰有時會引起不適，但也不是每個人也能夠把痰咳出來。不過好消息是，胃酸能分解大部分病毒和細菌，所以即使將痰吞下也不會對健康造成影響。可是若長時間堆積痰液在呼吸道，導致呼吸不順或增加感染風險，就應該應盡快就醫檢查。