痰的顏色看身體狀況！呢幾隻色有機會患上肺炎/鼻竇炎/肺癌 秋季乾燥注意

踏入秋季，空氣開始變得乾燥，也容易起痰。痰是呼吸道自然分泌的黏液，也有各種顏色和狀態的變化。常聽說，綠痰、黃痰代表身體生病了！究竟說法屬實還是都市傳說？各種顏色的痰又代表什麼意思？下文將和讀者逐一解析。

痰的形成

痰除了是體內的黏液，也是身體多個系統分泌的物質。痰可以分布於呼吸、消化和生殖系統，有潤濕和保護黏膜的作用。當呼吸道吸入異物或病原體時，身體黏液就會包覆外來物質並透過纖毛運動往上排出，最終形成痰液。痰和黏液不同之處在於，痰是指特指呼吸道分泌物，存在於氣管、咽喉或肺部，並藉由咳嗽排出的物體。而黏液則是廣泛分布於體內範圍，不僅存在於呼吸系統，也涵蓋消化與生殖系統。