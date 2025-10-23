秋冬湯水食譜｜木瓜白鰂魚湯、無花果瘦肉湯等 止咳化痰潤肺!

湯水唔止係飯前、後的配菜，更可具實際養生功效！睇情況選擇煲咩湯水最精明！Bowtie 今天請來怡健堂中醫師分享多個養生、不同時令的湯水，功效包括潤肺、袪濕、上奶。做法簡單、易學，立即閱讀下文一同守護家人、摯愛的健康！
1. 潤肺湯水：止咳化痰
海底椰川貝鱷魚肉湯
海底椰川貝鱷魚肉湯功效及煮法
功效
清熱潤肺、止咳化痰
適合人士
肺燥咳嗽、煙酒過多
適合季節
秋冬
材料
海底椰5錢、川貝1錢、陳皮1塊、乾鱷魚肉4兩、蜜棗2粒、生薑3片
煮法
2. 袪濕湯水：改善水腫疲倦
生熟薏米茯苓白扁豆湯
生熟薏米茯苓白扁豆湯功效及煮法
功效
健脾祛濕、舒緩水腫
適合人士
常見浮腫疲倦，肢體困重人士 (孕婦慎用)
適合季節
四季
材料
生熟薏米各1兩、茯苓1兩、白扁豆1兩、黨參5錢、生薑3片，豬展半斤
煮法
3. 健脾湯水：調理腸道消化吸收
鮮淮山紅蘿蔔粟米排骨湯
鮮淮山紅蘿蔔粟米排骨湯功效及煮法
功效
健脾開胃
適合人士
任何人士
適合季節
四季
材料
鮮淮山2條 (可用乾淮山1兩代替)、紅蘿蔔1條、粟米2條、排骨半斤、蜜棗2顆、生薑3片
煮法
4. 上奶湯水：刺激乳汁分泌
木瓜白鰂魚湯
木瓜白鰂魚湯功效及煮法
功效
健脾養胃
適合人士
產後、餵哺母乳婦女
適合季節
四季
材料
木瓜1個、白鰂魚一條、生薑4片、米酒適量
煮法
5. 保健湯水：促進術後傷口癒合
沙參玉竹石崇魚
沙參玉竹石崇魚功效及煮法
功效
滋陰潤肺、增強抵抗力
適合人士
產後婦女、手術後病人
適合季節
四季
材料
沙參1兩、玉竹1兩、百合5錢、黃芪5錢、石崇魚1斤、生薑4片、米酒適量
煮法
6. 活血湯水：針對腰痠背痛
桑寄生杜仲栗子豬骨湯
桑寄生杜仲栗子豬骨湯功效及煮法
功效
益肝補腎，強健筋骨
適合人士
腰酸背痛人士
適合季節
四季
材料
桑寄生5錢、杜仲5錢、栗子200g、豬脊骨半斤、蜜棗2粒
煮法
7. 養顏湯水：防止皮膚乾燥脫皮
石斛百合雪耳豬展湯
石斛百合雪耳豬展湯功效及煮法
功效
滋陰潤肺生津
適合人士
皮膚乾燥、口乾舌燥人士
適合季節
秋冬
材料
乾石斛5錢、乾百合5錢、玉竹3錢、乾雪耳1-2個、豬展半斤、生薑3片、蜜棗2粒
煮法
8. 潤腸湯水：預防便秘
生熟地無花果瘦肉湯
生熟地無花果瘦肉湯功效及煮法
功效
滋陰養血、潤腸通便
適合人士
大便乾硬、如廁時乏力人士
適合季節
秋冬
材料
生熟地各5錢、無花果1兩、陳皮1-2塊、太子參5錢、瘦肉半斤、生薑3片、蜜棗2粒
煮法
作者簡介
鄧家愉註冊中醫師
Tang Ka Yu Kodi
註冊編號：007849
香港中文大學精神健康理學碩士
香港浸會大學中醫學學士及生物醫學理學士
本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載