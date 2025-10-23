熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
健康
2025-10-23 12:36:00

秋冬湯水食譜｜木瓜白鰂魚湯、無花果瘦肉湯等 止咳化痰潤肺!

秋冬湯水食譜｜紅蘿蔔粟米湯、木瓜白鰂魚湯、無花果瘦肉湯等 想止咳化痰潤肺即睇!

秋冬湯水食譜｜紅蘿蔔粟米湯、木瓜白鰂魚湯、無花果瘦肉湯等 想止咳化痰潤肺即睇!

湯水唔止係飯前、後的配菜，更可具實際養生功效！睇情況選擇煲咩湯水最精明！Bowtie 今天請來怡健堂中醫師分享多個養生、不同時令的湯水，功效包括潤肺、袪濕、上奶。做法簡單、易學，立即閱讀下文一同守護家人、摯愛的健康！

海底椰川貝鱷魚肉湯

海底椰川貝鱷魚肉湯

1. 潤肺湯水：止咳化痰

海底椰川貝鱷魚肉湯

海底椰川貝鱷魚肉湯功效及煮法

功效

清熱潤肺、止咳化痰

適合人士

肺燥咳嗽、煙酒過多

適合季節

秋冬

材料

海底椰5錢、川貝1錢、陳皮1塊、乾鱷魚肉4兩、蜜棗2粒、生薑3片

煮法
  1. 先將海底椰、川貝、蜜棗洗淨，陳皮浸泡後刮囊備用。
  2. 乾鱷魚肉、瘦肉洗淨後氽水備用。
  3. 湯煲內放2-3L水，水滾後放入所有材料，維持大火煲約20分鐘，轉用小火煲約1.5小時。
  4. 最後根據個人口味，加入適量鹽調味。
生熟薏米茯苓白扁豆湯

生熟薏米茯苓白扁豆

2. 袪濕湯水：改善水腫疲倦

生熟薏米茯苓白扁豆湯

生熟薏米茯苓白扁豆湯功效及煮法

功效

健脾祛濕、舒緩水腫

適合人士

常見浮腫疲倦，肢體困重人士 (孕婦慎用)

適合季節

四季

材料

生熟薏米各1兩、茯苓1兩、白扁豆1兩、黨參5錢、生薑3片，豬展半斤

煮法
  1. 先將薏米、茯苓、白扁豆、黨參洗淨備用。
  2. 豬展洗淨後氽水備用。
  3. 湯煲內放2-3L水，水滾後放入所有材料，維持大火煲約20分鐘，轉用小火煲約1.5小時。
  4. 最後根據個人口味，加入適量鹽調味。
3. 健脾湯水：調理腸道消化吸收

鮮淮山紅蘿蔔粟米排骨湯

鮮淮山紅蘿蔔粟米排骨湯功效及煮法

功效

健脾開胃

適合人士

任何人士

適合季節

四季

材料

鮮淮山2條 (可用乾淮山1兩代替)、紅蘿蔔1條、粟米2條、排骨半斤、蜜棗2顆、生薑3片

煮法
  1. 鮮淮山、紅蘿蔔刨皮，粟米去皮，切塊備用； 鮮淮山帶有粘液，容易導致皮膚痕癢，刨皮時建議使用手套。
  2. 排骨洗淨後氽水備用。帶骨頭肉類建議冷水下鍋，較容易去除雜質。
  3. 煲內放2-3L水，水滾後放入所有材料，維持大火煲約20分鐘，轉用小火煲約1.5小時。
  4. 最後根據個人口味，加入適量鹽調味。
木瓜白鰂魚湯

木瓜白鰂魚湯

4. 上奶湯水：刺激乳汁分泌

木瓜白鰂魚湯

木瓜白鰂魚湯功效及煮法

功效

健脾養胃

適合人士

產後、餵哺母乳婦女

適合季節

四季

材料

木瓜1個、白鰂魚一條、生薑4片、米酒適量

煮法
  1. 木瓜去皮，去核，切塊備用。鰂魚洗淨後印乾水分。
  2. 燒熱鍋後下油，加入薑片爆香後，鰂魚下鍋煎至兩邊金黃；加入2-3L熱水。怕腥味人士可在煎魚過程中加入少量米酒去腥。
  3. 大火煲滾後收小火煲約1小時，直至湯變成奶白色，加入木瓜繼續煲30分鐘。
  4. 最後根據個人口味，加入適量鹽調味。

5. 保健湯水：促進術後傷口癒合

沙參玉竹石崇魚

沙參玉竹石崇魚功效及煮法

功效

滋陰潤肺、增強抵抗力

適合人士

產後婦女、手術後病人

適合季節

四季

材料

沙參1兩、玉竹1兩、百合5錢、黃芪5錢、石崇魚1斤、生薑4片、米酒適量

煮法
  1. 沙參、玉竹、百合、黃芪洗淨備用；石崇魚洗淨後印乾水分。
  2. 燒熱鍋後下油，加入薑片爆香後，鰂魚下鍋煎至兩邊金黃；加入2-3L熱水及全部材料。怕腥味人士可在煎魚過程中加入少量米酒去腥。
  3. 大火煲滾後收小火煲約1.5小時。
  4. 最後根據個人口味，加入適量鹽調味。
桑寄生杜仲栗子豬骨湯

6. 活血湯水：針對腰痠背痛

桑寄生杜仲栗子豬骨湯

桑寄生杜仲栗子豬骨湯功效及煮法

功效

益肝補腎，強健筋骨

適合人士

腰酸背痛人士

適合季節

四季

材料

桑寄生5錢、杜仲5錢、栗子200g、豬脊骨半斤、蜜棗2粒

煮法
  1. 先將桑寄生、杜仲、洗淨備用；栗子去殼、去皮備用。
  2. 豬骨洗淨後氽水備用。帶骨頭肉類建議冷水下鍋，較容易去除雜質。
  3. 煲內放2-3L水，水滾後放入所有材料，維持大火煲約20分鐘，轉用小火煲約1.5小時。
  4. 最後根據個人口味，加入適量鹽調味。

7. 養顏湯水：防止皮膚乾燥脫皮

石斛百合雪耳豬展湯

石斛百合雪耳豬展湯功效及煮法

功效

滋陰潤肺生津

適合人士

皮膚乾燥、口乾舌燥人士

適合季節

秋冬

材料

乾石斛5錢、乾百合5錢、玉竹3錢、乾雪耳1-2個、豬展半斤、生薑3片、蜜棗2粒

煮法
  1. 先將石斛、百合、玉竹洗淨備用；雪耳浸軟後剪塊備用。
  2. 豬展洗淨後氽水備用。
  3. 煲內放2-3L水，水滾後放入所有材料，維持大火煲約20分鐘，轉用小火煲約1.5小時。
  4. 最後根據個人口味，加入適量鹽調味。
生熟地無花果瘦肉湯

生熟地無花果瘦肉湯

8. 潤腸湯水：預防便秘

生熟地無花果瘦肉湯

生熟地無花果瘦肉湯功效及煮法

功效

滋陰養血、潤腸通便

適合人士

大便乾硬、如廁時乏力人士

適合季節

秋冬

材料

生熟地各5錢、無花果1兩、陳皮1-2塊、太子參5錢、瘦肉半斤、生薑3片、蜜棗2粒

煮法
  1. 先將生熟地、無花果、太子參洗淨備用；陳皮浸泡後刮囊備用。
  2. 瘦肉洗淨後氽水備用。
  3. 煲內放2-3L水，水滾後放入所有材料，維持大火煲約20分鐘，轉用小火煲約1.5小時。
  4. 最後根據個人口味，加入適量鹽調味。

作者簡介

鄧家愉註冊中醫師

Tang Ka Yu Kodi
註冊編號：007849
香港中文大學精神健康理學碩士
香港浸會大學中醫學學士及生物醫學理學士

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

