癌患者發燒 須分清腫瘤熱還是感染

發燒是身體受疾病侵襲時其中一個警號，當免疫系統偵測到病毒或細菌，體溫或會上升以增加身體的抗菌能力，是免疫系統的保護機制。但對於癌症患者而言，發燒卻可以是一個危險警號，有可能是腫瘤熱或免疫力下降而受感染。臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍指出，「若癌症患者受感染，而未有及時治療，可能令病情惡化，引起敗血症。患者應常警惕自己有否發燒，切忌輕視病情而釀成致命後果。」 當腫瘤處於活躍狀態，其分泌的物質所引起的發燒稱為腫瘤熱。戴燕萍提到，「雖然腫瘤熱不會致命，但患者會感到不適和食慾不振，影響生活質素，亦有可能導致營養不良等問題。」惟一般退燒藥對治療腫瘤熱未必有效，往往需要從根源問題入手，使用抗癌藥物對症下藥，才有機會紓緩發燒症狀。

感染情況或更嚴重 癌症患者體弱，而治療亦有可能令免疫力下降，如此時因感染導致發燒，會令醫護更擔心。戴燕萍稱，「白血球是抵禦身體『外敵』的重要防線，患者接受化療後或會令白血球數量大幅減少，一旦受到細菌感染，情況會較一般人嚴重。另外有研究顯示，如患者接受較大範圍的放射治療，淋巴系統會受抑壓，同樣會影響其抵抗力。」如患者須接受手術治療，也有機會因傷口感染而引致發燒。 由於癌症患者的發燒症狀與一般人發燒並無分別，他們或會輕視其嚴重性。戴燕萍表示，癌症患者尤其是曾接受化療者，一旦發燒需要更迅速的應對，盡快求醫以確認有否出現感染。「除了發燒應求醫外，如患者感到異常疲倦不適也應警覺，因為免疫力太弱的患者，即使受感染也有可能『燒不起來』，容易錯過最佳治療時機。」 先處方廣譜抗生素控感染 如醫生懷疑患者受感染，會檢查其維生指數是否穩定，以判斷病情危急程度，同時為患者抽血檢驗白血球數量和安排種菌測試。由於正接受癌症治療的患者抵抗力較差，如受到感染病情或迅速惡化引致生命危險，緊急情況下醫生會直接使用抗菌譜較闊的廣譜抗生素，針對多種有可能致病的細菌，務求盡早控制感染。取得種菌報告後，如情況合適，亦可改為使用能針對有關細菌的抗生素。

生活飲食須謹慎 最後戴燕萍提醒癌症患者，為免影響治療成效及進度，理想做法是預防感染，特別是接受化療期間，盡量避免到人多擠逼的地方，外出時亦應戴上口罩；家中應保持清潔和空氣流通；小心病從口入，勿吃生食或不潔的食物；煮食時亦須小心處理生肉和海鮮，如不慎刺傷，也有可能因抵抗力低而引致嚴重感染。