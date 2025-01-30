癌症預防｜勿輕視發炎 專家籲多吃蔬果飲咖啡

新的一年到來，身體健康也不能輕視，有傳媒引述專家提醒，雖然很多人都經歷過發炎症狀，一旦拖著不管很容易演變為癌症，例如肝炎變肝癌只需要「三過程」，大家切勿輕忽。
《第二軍醫大學學報》研究指出，體內炎症環境是導致各類癌症的重要危險因素，例如肝癌就是從肝炎演變而成，且只需「三過程」，即肝炎、肝硬化、肝癌。報導引述國際癌症研究中心（CIRC）報告顯示，六分之一的癌症是從細菌、病毒感染引起，這些感染就是人們俗稱的「發炎」。
報告指出，因為在慢性發炎中，損傷和修復過程反反覆覆，修復再生需要細胞增殖，細胞增殖又需要細胞分裂，細胞分裂得越多、DNA複製出錯的幾率就越大，最終增加產生癌細胞的風險。
5類食物有助消炎
報導表示，若得到5種炎症，切勿延誤趕緊就醫，包括慢性胰腺炎、慢性病毒性肝炎、腸炎、慢性胃炎以及子宮頸炎等。至於如何防止身體發炎，根據美國南卡羅萊納大學（University of South Carolina）研究，多吃4種有助消炎的食物，可以幫助身體「消消炎」，這4種食物包括深色蔬果、咖啡和茶、全穀物以及富含薑黃素的調味品，例如咖喱、生薑、大蒜、辣椒等，都是不錯的選擇。
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