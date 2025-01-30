癌症預防｜勿輕視發炎 專家籲多吃蔬果飲咖啡

新的一年到來，身體健康也不能輕視，有傳媒引述專家提醒，雖然很多人都經歷過發炎症狀，一旦拖著不管很容易演變為癌症，例如肝炎變肝癌只需要「三過程」，大家切勿輕忽。

《第二軍醫大學學報》研究指出，體內炎症環境是導致各類癌症的重要危險因素，例如肝癌就是從肝炎演變而成，且只需「三過程」，即肝炎、肝硬化、肝癌。報導引述國際癌症研究中心（CIRC）報告顯示，六分之一的癌症是從細菌、病毒感染引起，這些感染就是人們俗稱的「發炎」。