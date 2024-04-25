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國際
2024-04-25 16:40:43

喝咖啡好處與壞處逐樣數 巴西營養學家：適量飲用利大於弊 但應注意這些保健要點

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有巴西營養學家認為，只要適量喝咖啡，對身體狀況是利多於弊。(互聯網)

有巴西營養學家認為，只要適量喝咖啡，對身體狀況是利多於弊。(互聯網)

喝咖啡是許多人的日常生活習慣，咖啡因是興奮劑，能暫時驅走睡意、恢復精力。營養學家指出，咖啡因每天攝取量不超過400毫克，利大於弊，但應避免在下午2時後喝咖啡。

為何喝咖啡能夠提神？

巴西營養學家卡爾蒙(Ramiele Calmon)解釋，咖啡因可通過直接作用於中樞神經系統來刺激大腦活動，阻斷身體分泌的神經傳導物質「腺苷」的作用，達到提神效果。此外，咖啡因也可幫助釋放如腎上腺素和多巴胺等刺激性神經傳導物質。

喝咖啡有甚麼好處？

巴西營養師科斯塔(Vanessa Costa)指出，咖啡因的好處在於，除了對抗身體疲勞外，還能提高精神警覺性，激發對周圍環境的注意力和反應能力。

根據國際運動營養學會(ISSN)的研究，除了刺激大腦活動，咖啡還能促進新陳代謝，成為運動前的良好能量來源，提高身體表現，增加肌肉耐力、運動速度和肌肉力量，並提供更大的有氧耐力。

咖啡因有助減肥？

咖啡因的另一個好處是它的產熱作用，加速新陳代謝及幫助燃燒脂肪，有助減肥。2019年發表在英國科學雜誌《科學報告》(Scientific Reports)的一項研究顯示，喝一杯黑咖啡可以幫助減肥。

巴西營養師指，咖啡因的好處在於消除疲勞，還能提高精神警覺性，激發對周圍環境的注意力和反應能力。(互聯網) 營養學家指，喝咖啡過量可能產生副作用，增加焦慮和緊張感。(互聯網) 營養學家建議，咖啡應該適量飲用，咖啡因每天攝取量不超過400毫克，利大於弊，且應避免在下午2時後喝咖啡，(互聯網)

喝咖啡有助做出準確決策

美國國家科學院學報(PNAS)發表的研究結論指出，咖啡因可提高推理能力和做出決策的準確性，對抗與年齡增長相關的認知能力下降。

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根據研究，適量的咖啡因對大腦有好處，但每天攝取量不應超過400毫克。巴西人每人每年平均喝1,200杯容量5080毫升的咖啡，消費量雖低於美國人，但仍可觀。

咖啡豆種與咖啡因含量

調查指出，每杯5080毫升的咖啡約含80200毫克咖啡因，阿拉比卡(arabica)豆種咖啡因含量較低，可讓身體處於興奮狀態3小時；羅布斯塔(robusta)豆種咖啡因含量較高，則可讓身體處於興奮狀態5小時。

咖啡的弊處

卡爾蒙指出，儘管咖啡因有好處，但喝咖啡過量可能產生副作用，增加焦慮和緊張感，釋放腎上腺素導致暴飲暴食，破壞睡眠質素。

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此外，對咖啡因敏感或新陳代謝較低的人，咖啡除了會提高心率、增加血壓及引起手震外，還會引起頭痛、胃灼熱、腹部不適、噁心，甚至呼吸困難、癲癇等情況。

卡爾蒙強調，咖啡應該適量飲用，咖啡因每天攝取量不超過400毫克，利大於弊，且應避免在下午2時後喝咖啡，以防咖啡因擾亂晚上睡眠。

胃酸倒流可否飲咖啡？（am730製圖） 胃酸倒流可否飲咖啡？（am730製圖） 胃酸倒流可否飲咖啡？（am730製圖） 胃酸倒流可否飲咖啡？（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖）
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