喝咖啡好處與壞處逐樣數 巴西營養學家：適量飲用利大於弊 但應注意這些保健要點

喝咖啡是許多人的日常生活習慣，咖啡因是興奮劑，能暫時驅走睡意、恢復精力。營養學家指出，咖啡因每天攝取量不超過400毫克，利大於弊，但應避免在下午2時後喝咖啡。

為何喝咖啡能夠提神？

巴西營養學家卡爾蒙(Ramiele Calmon)解釋，咖啡因可通過直接作用於中樞神經系統來刺激大腦活動，阻斷身體分泌的神經傳導物質「腺苷」的作用，達到提神效果。此外，咖啡因也可幫助釋放如腎上腺素和多巴胺等刺激性神經傳導物質。

喝咖啡有甚麼好處？

巴西營養師科斯塔(Vanessa Costa)指出，咖啡因的好處在於，除了對抗身體疲勞外，還能提高精神警覺性，激發對周圍環境的注意力和反應能力。