癌症｜乳癌年輕化！幾時自我檢查最好？

乳癌年輕化已成為趨勢，因此乳房自我檢查更顯重要，女性可選在每月月經後一星期，此期間因荷爾蒙變化，乳房變的較軟、較小時來檢測。

根據台灣衛福部公布2021年度女性癌症分析，乳癌位居第四，約有1萬6千餘人罹患乳癌，死亡率卻年增10.2%，上升比率為各種癌症之首。醫生呼籲女性，透過定期乳房自我檢查或X光造影，早期發現可能病徵早期治療，以保障自己的健康。

乳癌年輕化 月經後一周自我檢查

臺中榮總嘉義分院、乳房特別門診主任黃尉翔表示，國健署報告顯示，台灣女性乳癌發生高峰約在45至69歲間，有40%的患者年齡甚至不到50歲，乳癌年輕化已成為趨勢。因此乳房自我檢查更顯重要，女性可選在每月月經後一星期，此期間因荷爾蒙變化，乳房變的較軟、較小時來檢測；而懷孕或停經婦女則可選擇每月固定一日，在洗澡時對著鏡子，或就寢平躺時進行檢測。