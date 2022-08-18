癌症｜大腸癌 預防有法

大腸癌 預防有法

大腸癌在很多發達國家中，已成為重要的健康問題。在本港，大腸癌新症數目由2009的4,335宗，不斷飆升至2018年高峰的5,634宗。雖然2019年最新數據，大腸癌新症個案輕微回落至5,556宗，死亡個案為2,174宗，但仍是本港第二號癌症殺手。因此對於大腸癌，預防或及早採用最合適的治療方案，非常重要。 外科專科醫生王喬峯表示，根據2019年香港癌症資料統計中心數據，超過一半大腸癌患者於第一(佔9.3%)、二(佔21.1%)或三(佔26.3%)期確診，即表示癌症未出現全身性轉移，此階段以外科手術切除腫瘤和清除淋巴結，是最有效的根治方案。

手術後或須化療 「對於部分原位或極早期的腸癌，在細心評估後，醫生可為病人做內窺鏡黏膜下剝離手術，用內窺鏡把腫瘤從腸壁切除。」王喬峯續指，「對於已出現局部淋巴結轉移的第三期患者，由於復發風險較高(5年復發率可達三成)，一般建議手術後盡早接受輔助化療，減低復發風險。」至於部分第二期患者，如果出現高風險因素，例如手術切除的邊緣與癌細胞相近，或淋巴結採樣數量不足；顯微鏡下呈現細胞低分化腺癌、淋巴血管或神經周邊侵害；患者求醫時已出現腸塞或腫瘤破裂等，都應在手術後接受輔助化療。 晚期藥物為主 如發現腫瘤時已出現全身性轉移(第四期)，外科醫生和腫瘤科醫生會聯合會診。這階段治療一般以藥物為主，例如以混合式化療配合標靶藥物或免疫治療等。部分只出現肝轉移的腸癌病人藥物治療效果理想，最後更能一併接受腸癌和肝轉移灶的治療手術，提升存活機會。 放射治療助保留肛門 至於放射治療，一般少用於結腸癌，較多用在直腸癌治療。王喬峯認為，「對於中低位直腸癌的患者，如果磁力共振檢查發現有侵犯到腸壁漿膜層以上，或局部淋巴結轉移的情況，會建議先安排術前放射治療並配合藥物治療，縮小腫瘤體積，讓根治手術更有把握，從而降低復發風險。而對於許多低位直腸癌的患者，腫瘤體積縮小亦令手術後有更大機會保留肛門。」