癌症｜港大醫學院首建細胞生成平台 冀提高免疫治療療效

香港大學李嘉誠醫學院和香港科技大學的研究團隊合作，利用幹細胞生成人類免疫細胞，用於癌症免疫療法。這方法可複製人體生成免疫細胞的自然過程，有望提升癌症靶向療效。研究結果已發表於學術期刊《信號轉導與靶向治療》。
癌症免疫療法成功在過去十年推動癌症治療領域的發展，惟免疫細胞來源不 足，眾多病例顯示，癌症患者的免疫細胞已變異或因化療而耗盡，因而無法有效對抗癌細胞。
人類擴展潛能幹細胞
研究團隊於是採用一種稱為「人類擴展潛能幹細胞」的特殊幹細胞，在實驗室環境中產生免疫細胞。這種幹細胞具有分化成任何類型組織的潛力，較傳統的誘導多能幹細胞優勝。為模擬人類胚胎發育過程，團隊更利用胚胎發育所需的生長因子，模擬胚胎在子宮中的生長環境。
團隊觀察基因表達發現，他們用幹細胞產生的類胚胎組織與人類胎兒樣本非常相似。其後建立的新方法「新型空間組學演算法」，可精確分析患者樣本上的單個細胞和基因表達。研究結果表明，新平台能夠如實複製人體生成免疫細胞的自然過程，有助醫生在臨床上對患者作診斷和預後。
提供免疫細胞來源
研究團隊指，是次研究的臨床轉化目標是大規模生產免疫細胞並誘導嵌合抗原受體(CAR-T 細胞)，希望這突破開創新的可能性，可為癌症治療提供可持續和安全的免疫細胞來源，造福不同類別的癌症患者。
港大醫學院生物醫學學院助理教授、本研究的領導者杉村竜一表示，新平台有助顯著提高癌症免疫療法的療效和可及性。團隊已針對香港常見的肝癌制定策略，希望提高免疫細胞的癌症靶向療效。