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健康
2022-08-18 20:00:00

癌症｜ALK肺癌 新一線治療減慢腦擴散

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ALK肺癌 新一線治療減慢腦擴散

ALK肺癌 新一線治療減慢腦擴散

肺癌是本港最常見癌症，也是頭號癌症殺手，2019年便造成逾4,000宗死亡個案。ALK肺癌佔所有肺癌約4%個案，不少患者或出現腦轉移。中大醫學院最近研究便發現第三代標靶藥Lorlatinib可以提升12個月無惡化存活期的比率，亦減慢腦轉移的發生，有助患者延長壽命。

 

腦轉移預後較差

ALK肺癌即肺癌細胞出現了「間變性淋巴瘤激酶基因變異」。八成肺癌患者屬非小細胞癌，而當中約5%ALK肺癌。目前有三代ALK抑制劑，雖然第二代藥物在治療腦轉移成效較第一代為佳，但對於出現腦轉移患者的預後仍不理想。中大醫學院腫瘤科學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦表示，「因此我們著力研究第三代藥物的成效，尤其在控制中樞神經系統病情進展的表現。」

肺癌腦轉移

不少晚期ALK及EGFR肺癌患者會出現腦轉移。

296名患者參與研究

研究由全球多間癌症中心和醫學院合作進行，共有296ALK晚期或轉移性肺癌者參與，而他們未曾接受過腦轉移相關治療。患者隨機分配到第三代標靶藥Lorlatinib組別及第一代標靶藥Crizotinib組別作治療，並定期評估病情。

中大醫學院腫瘤科學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦

莫樹錦認為阻止或減慢肺癌出現腦轉移是一大挑戰。

控病理想減腦轉移

結果發現，無論患者治療前有否出現腦轉移，Lorlatinib組的12個月無惡化存活期比率均比Crizotinib組高；而Lorlatinib組更大幅減慢癌細胞入侵中樞神經系統的時間。而服用Lorlatinib的患者中，有一半的中樞神經系統不良事件在沒有干預措施或調整藥物劑量下得到解決。新一代靶藥Lorlatinib已得到美國FDA及歐盟委員會批准用於轉移性ALK肺癌的一線治療。

 

 

12個月無惡化存活期的比率

 

Lorlatinib

Crizotinib

腦轉移

78%

22%

非腦轉移

78%

45%

 

12個月中樞神經系統擴散發生率

 

Lorlatinib

Crizotinib

腦轉移

7%

72%

非腦轉移

1%

18%
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