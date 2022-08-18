癌症｜ALK肺癌 新一線治療減慢腦擴散

肺癌是本港最常見癌症，也是頭號癌症殺手，2019年便造成逾4,000宗死亡個案。ALK肺癌佔所有肺癌約4%個案，不少患者或出現腦轉移。中大醫學院最近研究便發現第三代標靶藥Lorlatinib可以提升12個月無惡化存活期的比率，亦減慢腦轉移的發生，有助患者延長壽命。

腦轉移預後較差

ALK肺癌即肺癌細胞出現了「間變性淋巴瘤激酶基因變異」。八成肺癌患者屬非小細胞癌，而當中約5%為ALK肺癌。目前有三代ALK抑制劑，雖然第二代藥物在治療腦轉移成效較第一代為佳，但對於出現腦轉移患者的預後仍不理想。中大醫學院腫瘤科學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦表示，「因此我們著力研究第三代藥物的成效，尤其在控制中樞神經系統病情進展的表現。」