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癌症
2024-01-15 04:29:53
日報

三陰性乳癌 晚期治療助延命

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三陰性乳癌 晚期治療助延命

三陰性乳癌 晚期治療助延命

乳癌是本港女性最常見的癌症，每年約有5,000宗新症。乳癌的其中一種亞型三陰性乳癌，是相對較惡的乳癌，復發率較高亦較多遠端轉移。最新的抗體藥物複合體ADC (antibody drug conjugate)，則可用於晚期第二線或以上治療，助患者延長生命。

臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，乳癌可依據癌細胞表面的受體作分型，例如人類上皮生長因子2型受體(HER2)，以及兩種荷爾蒙受體，包括雌激素受體(ER)及黃體酮受體(PR)，「如果三種受體都呈陰性，便稱為三陰性乳癌，約佔所有乳癌個案的10%至15%。」

臨床腫瘤科專科醫生 李慧敏

李慧敏指三陰性乳癌較難處理，復發率亦高。

須化驗始知分類

李慧敏續指，「三陰性乳癌患者發病年齡一般較年輕，由40至50歲左右；而BRCA基因突變的家族遺傳性乳癌，也會較多屬三陰性。」惟除了較早發病，三陰性乳癌的徵狀與其他乳癌並無分別，例如乳房出現腫塊、小許脹痛，或有不尋常分泌物等。「需要抽組織化驗，檢查癌細胞表面受體，才會知道其分類。」

四分一患者復發

傳統上三陰性乳癌都較惡和難處理，李慧敏指出，這類乳癌復發率較高，「約有25%病人即使手術治療後都會復發，此外，有近四成病人長遠會出現腦部遠端轉移。」由於三陰性乳癌無法使用荷爾蒙藥物或HER2標靶藥物作治療，治療方案較其他乳癌少，主要以化療為主。幸而近年治療方法不斷進步，為患者帶來曙光，例如有BRCA基因突變的三陰性乳癌患者，手術後可用PARP抑制劑以減低復發風險，從而增加存活率；此外，患者接受術前化療時，可加入免疫系統治療，增加完全緩解的機率，也有助減低往後復發的風險。

ADC藥 癌細胞

ADC藥可於癌細胞內釋放化療藥，更準確地殺滅癌細胞。

集中殺滅癌細胞

對於已復發或者出現遠端轉移的三陰性乳癌患者，第二線治療亦有抗體藥物複合體ADC可以選擇。抗體藥物複合體ADC的原理是將有靶向性的抗體與化療藥混合，當藥物到達癌細胞時，就會釋放出化療藥，將癌細胞殺死；而周邊癌細胞即使沒有相關「靶點」，也會因為化療藥的滲出而同時被殺滅，稱為「旁觀者效應」。李慧敏補充，「以往乳癌使用抗體藥物複合體ADC多用於HER2受體陽性乳癌，因為有HER2的靶點，而今次新型藥物則改為以TROP2作靶點，而在三陰性乳癌細胞中，超過九成會有TROP2表達高的情況，因此也適用於三陰性乳癌。」

延長壽命至接近一年

當晚期三陰性乳癌需要用到第三線治療，即代表先前兩種治療已經失效，可以預期往後的治療效果不會太理想。研究結果指出，採用第三線化療的話，患者約可維持7個月壽命；若使用抗體藥物複合體ADC，則可延長壽命至接近一年，增長幅度相當大。惟抗體藥物複合體ADC仍有與化療類似的副作用，如骨髓功能下降、食慾下降、疲倦、作嘔作悶等。

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