三陰性乳癌 晚期治療助延命

乳癌是本港女性最常見的癌症，每年約有5,000宗新症。乳癌的其中一種亞型三陰性乳癌，是相對較惡的乳癌，復發率較高亦較多遠端轉移。最新的抗體藥物複合體ADC (antibody drug conjugate)，則可用於晚期第二線或以上治療，助患者延長生命。 臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，乳癌可依據癌細胞表面的受體作分型，例如人類上皮生長因子2型受體(HER2)，以及兩種荷爾蒙受體，包括雌激素受體(ER)及黃體酮受體(PR)，「如果三種受體都呈陰性，便稱為三陰性乳癌，約佔所有乳癌個案的10%至15%。」

須化驗始知分類 李慧敏續指，「三陰性乳癌患者發病年齡一般較年輕，由40至50歲左右；而BRCA基因突變的家族遺傳性乳癌，也會較多屬三陰性。」惟除了較早發病，三陰性乳癌的徵狀與其他乳癌並無分別，例如乳房出現腫塊、小許脹痛，或有不尋常分泌物等。「需要抽組織化驗，檢查癌細胞表面受體，才會知道其分類。」 四分一患者復發 傳統上三陰性乳癌都較惡和難處理，李慧敏指出，這類乳癌復發率較高，「約有25%病人即使手術治療後都會復發，此外，有近四成病人長遠會出現腦部遠端轉移。」由於三陰性乳癌無法使用荷爾蒙藥物或HER2標靶藥物作治療，治療方案較其他乳癌少，主要以化療為主。幸而近年治療方法不斷進步，為患者帶來曙光，例如有BRCA基因突變的三陰性乳癌患者，手術後可用PARP抑制劑以減低復發風險，從而增加存活率；此外，患者接受術前化療時，可加入免疫系統治療，增加完全緩解的機率，也有助減低往後復發的風險。