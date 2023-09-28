伽瑪刀 治療癌症腦轉移

腫瘤可以長於身體不同部位，腦部也不例外，而當中可細分為由其他部位癌症擴散到腦部的「癌症腦轉移瘤」，以及腦部的原發性腫瘤，有良性亦有惡性。放射治療是醫治這些腫瘤的方法之一，「伽瑪刀」則可精確地對付腫瘤，減少對腦部的影響。 腦神經科專科醫生何定國表示，腦部原發性腫瘤和轉移性腫瘤的比例約1:1，前者包括良性的聽覺神經瘤、腦下垂體瘤、血管畸形瘤和惡性的腦膠質瘤等；後者則由腦部以外的癌症擴散而來，每年本港有二千多名新患者，而且可同時形成多個腫瘤，有復發傾向。

常見頭痛癲癇 因為腦部結構複雜，不同位置主宰不同功能，故腦轉移瘤視乎出現的位置而有不同徵狀，常見的包括頭痛、癲癇、頭暈和視覺重疊、性格改變、身體機能和平衡力退化、腦功能退化等。何定國指，「若感到有異常徵狀，宜及早求醫。醫生會為患者做電腦斷層掃描、磁力共振、正電子電腦掃描，甚至抽組織活檢以助確診。」 精準度高減後遺症 若發現屬癌症腦轉移，其原發位置的腫瘤和腦轉移瘤一般須同時治療，處理原發位置腫瘤一般用上標靶治療、免疫治療及化療等，而腦轉移瘤則會手術清除或者使用放射治療。何定國指出，伽瑪刀是專門治療腦部疾病的放射治療儀器，「它利用『鈷-60』產生201條伽瑪射線，每條射線本身很微弱，不過通過『准直器』將光束聚焦到『等中心』，就形成高劑量輻射，可燒毁腫瘤細胞。」 由於伽瑪刀的精準度達到0.3毫米以下，相當適合用於治療腦部腫瘤，附近的正常細胞只會受到最輕微輻射影響，即使接受多次治療，仍可避免輻射創傷帶來的腦退化或其他後遺症。