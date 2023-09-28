熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
癌症
2023-09-28 04:29:58
日報

伽瑪刀 治療癌症腦轉移

分享：
伽瑪刀 治療癌症腦轉移

伽瑪刀 治療癌症腦轉移

腫瘤可以長於身體不同部位，腦部也不例外，而當中可細分為由其他部位癌症擴散到腦部的「癌症腦轉移瘤」，以及腦部的原發性腫瘤，有良性亦有惡性。放射治療是醫治這些腫瘤的方法之一，「伽瑪刀」則可精確地對付腫瘤，減少對腦部的影響。

腦神經科專科醫生何定國表示，腦部原發性腫瘤和轉移性腫瘤的比例約1:1，前者包括良性的聽覺神經瘤、腦下垂體瘤、血管畸形瘤和惡性的腦膠質瘤等；後者則由腦部以外的癌症擴散而來，每年本港有二千多名新患者，而且可同時形成多個腫瘤，有復發傾向。

伽瑪刀 放射治療

伽瑪射線會集中到腫瘤殺滅癌細胞。

常見頭痛癲癇

因為腦部結構複雜，不同位置主宰不同功能，故腦轉移瘤視乎出現的位置而有不同徵狀，常見的包括頭痛、癲癇、頭暈和視覺重疊、性格改變、身體機能和平衡力退化、腦功能退化等。何定國指，「若感到有異常徵狀，宜及早求醫。醫生會為患者做電腦斷層掃描、磁力共振、正電子電腦掃描，甚至抽組織活檢以助確診。」

精準度高減後遺症

若發現屬癌症腦轉移，其原發位置的腫瘤和腦轉移瘤一般須同時治療，處理原發位置腫瘤一般用上標靶治療、免疫治療及化療等，而腦轉移瘤則會手術清除或者使用放射治療。何定國指出，伽瑪刀是專門治療腦部疾病的放射治療儀器，「它利用『鈷-60』產生201條伽瑪射線，每條射線本身很微弱，不過通過『准直器』將光束聚焦到『等中心』，就形成高劑量輻射，可燒毁腫瘤細胞。」

由於伽瑪刀的精準度達到0.3毫米以下，相當適合用於治療腦部腫瘤，附近的正常細胞只會受到最輕微輻射影響，即使接受多次治療，仍可避免輻射創傷帶來的腦退化或其他後遺症。

何定國

何定國指伽瑪刀除癌症外，也可治療血管畸形瘤、三叉神痛等問題。

治療後可如常工作

何先生於2019年曾患肺癌，經手術切除後，於2020年突然口齒不清，求診並接受磁力共振檢查，發現腦部有多處陰影，確診癌症腦轉移瘤，更多達16粒。其中一粒特別大，醫生建議先用外科手術切除，其餘則使用伽瑪刀消滅。何先生表示治療過程輕鬆，沒有任何不適。經過3星期的療程，說話回復清晰，而且可如常工作和生活，與一般人無異。現時何先生持續為原發腫瘤接受免疫治療，並每年接受磁力共振檢查，確保病情穩定。

資助患者接受治療

由1995年至2022年，本港已有3,177名患者接受過伽瑪刀治療。為希望有更多患者受惠，腦科中心基金旗下的腦轉移瘤基金，將資助經濟有困難的患者獲得免費伽瑪刀治療，預計名額約100位。有需要的患者可於腦科中心網址(http://thebraincentre.org)下載申請表格；基金亦會主動聯絡公營醫院和合適的志願機構轉介病人。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受