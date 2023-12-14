先縮後除 世界首例根治末期肝癌

晚期的癌症病人一般只能控制病情，延長存活期，鮮有可以根治。今年65歲的黃先生，本來確診第四期肝癌，腫瘤直徑長達18.2厘米，而且因腹水問題每周都要入院「放肚水」。及後參與港大醫學院的研究，以「先縮後除」綜合治療方案，肝癌能得以根治，成為世界首例。 港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁表示，肝癌為本港常見癌症第五位，2021年有約1,700宗新症，「如患者能夠接受根治手術，預後相當理想；可是多達七成病人不能接受手術，過往研究指他們的5年整體活率不足三成。」

七成患者未能接受手術 未能接受手術的原因有很多，陳智仁解釋，「例如患者的肝硬化嚴重，未能承受手術風險，又或切除部分肝臟後未能維持足夠的肝功能，也有部分個案輪候換肝需時；而香港人口老化，肝癌病人不少為長者，承受手術的能力大打折扣。於是我們需要研究新療法，幫助這些病人由晚期降期至早期，複雜的手術也變得簡單，變成患者能夠承受的範圍。」

放射治療配合免疫治療 港大醫學院自主研發的「先縮後除」綜合治療，簡單來說就是採用立體定向放射治療，配合免疫治療殺滅癌細胞，適用於中至晚期肝癌患者。港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床助理教授蔣子樑醫生稱，「我們的治療策略是，當患者確診之後，會做5次放射治療，為期約一星期，然後每2至3星期接受一次免疫治療療程，期間我們會密切監察病人情況，適當的時候便會做手術切除腫瘤、移植肝臟，又或只需定期觀察。好處是除了最後階段的手術外，病人毋須入院，而治療可於6個月內看見成效，讓患者及其家人有更好預算。」

腫瘤縮小再換肝 黃先生本身患有乙型肝炎，腹部一年間慢慢脹大，最初以為是「大肚腩」，直至不適求診方知患上肝癌，而且腫瘤已入侵左、右及主門靜脈，不適合任何手術切除或肝臟移植。正常為個位數的甲胎蛋白高達6位數字，情況相當嚴重。而接受「先縮後除」治療後指數在5個月後回復正常，8個月後腫瘤亦大幅縮小。醫生認為可以考慮肝臟移植，雖未符合屍肝排期的資格，不過得到兒子Nathan的活肝捐贈，最後於今年8月完成肝臟移植手術後肝癌得以根治，至今未有復發跡象。Nathan表示，「當初向不同醫生求醫，只有標靶治療延長壽命一途，幸好找到港大醫學院的研究計劃，醫生認為還有機會治愈，才可救回爸爸一命。」