八成患者免疫治療失效 中大創肝癌聯合療法

肝癌免疫治療的治療有效率低，由於腫瘤在一段時間後會適應免疫療法，令沒有反應的病人多達八成。中大醫學院助理院長(研究)兼生物醫學學院教授鄭詩樂指，肝癌患者出現免疫治療耐藥性的成因主要與免疫抑制的冷腫瘤微環境有關，「腫瘤冷熱非指溫度，而是形容殺傷性T細胞及免疫抑制細胞的活躍程度，熱腫瘤指T細胞活化，免疫抑制細胞失效，T細胞可殺死癌細胞，為免疫治療敏感；冷腫瘤則指T細胞竭盡，免疫抑制細胞活化，令T細胞不能殺死癌細胞，亦是所謂的免疫治療耐藥。」

肝癌為本港致命癌症的第三位，惟臨床免疫治療只對兩成病人有效，其他患者或可能在治療過程中出現耐藥性。香港中文大學醫學院一項研究發現肝癌細胞能適應免疫療法，並研發出新型聯合療法可克服耐藥性及延長生存期。第二期臨床試驗將在8月展開。

聯合免疫療法

研究團隊因此花逾年時間，建立兩個對免疫治療耐藥的小鼠模型，以呈現人類冷肝癌的免疫環境。透過單細胞測序技術，發現肝癌細胞繞過免疫治療的新分子途徑，於是團隊進一步設置路障，阻斷該分子路徑，並通過聯合免疫療法成功消除了癌細胞。研究亦證實同時使用標靶藥物PPARγ抑制劑單藥及免疫療法PD-L1抗體單藥，可克服免疫治療耐藥性及延長生存期。

研究團隊其後再進行「實驗室—臨床」融合研究，證實肝癌患者與小鼠模型出現一致的分子改變，並以現有標靶藥物新型一類HDAC藥物取代PPARγ抑制劑單藥設為路障。

將啟動第二期臨床試驗

中大醫學院助理院長(醫療系統)兼腫瘤學系教授陳林指，將在8月啟動第二期臨床試驗，預計會招募約四十多位對單一免疫療法耐藥的肝癌病人，將他們分為實驗組及對照組。實驗組的患者將接受PD-L1抗體單藥及一類HDAC藥物；而對照組則接受另一種標靶藥物酪胺酸激酶抑制劑，比較患者在治療前後的腫瘤樣本，觀察患者在治療後的疾病無惡化存活期、存活期及不良反應等。如想了解關於第二期臨床試驗(NCT05873244)的詳情，可致電3505 1042。