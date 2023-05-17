前列腺癌個案增 確診多後期？

前列腺癌近年來發病率不斷上升，已經成為男士最常見癌症第三位、致命癌症第四位，2020年有多於2,000宗新症。雖然逾半患者確診時已屬較後期數，不過近年的治療發展亦有助患者延長壽命。 中大醫學院臨床腫瘤科專業應用教授(禮任)、臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅認為，前列腺癌個案增加與人口老化及癌症檢測增加有關，「惟前列腺癌生長緩慢，早期腫瘤沒有明顯症狀，而有症狀時又與良性前列腺增生相似，如尿頻、小便困難、小便赤痛等，令患者掉以輕心，傾向較遲才求醫，56.4%患者確診時已屆第三或第四期。」

後期前列腺癌分兩類 較後期的前列腺癌亦可區分為轉移性荷爾蒙敏感性前列腺癌(mHSPC)，或轉移性荷爾蒙抵抗性前列腺癌(mCRPC)。鄭志堅解釋，「mHSPC仍可用雄激素抑制療法控病，但高風險型患者如只接受荷爾蒙治療，會在一年左右演變成mCRPC。mCRPC對荷爾蒙治療沒有反應，原因是癌細胞發展出更多荷爾蒙受體，極低水平的男性荷爾蒙足以令其生長，又或演化為毋須男性荷爾蒙的刺激，也可自行生長。這時期症狀會變嚴重，例如骨轉移數量及骨痛增加，甚至骨折，另有泌尿和腸道問題等，整體存活期中位數只有約3年。」因此現時治療目標是盡量延長mHSPC，避免演化為mCRPC。 延長存活期 傳統上雄激素阻隔治療(ADT，又稱荷爾蒙治療)是前列腺的一線治療方案，包括睾丸切除手術或者3至6個月注射一次的針劑，以降低男性荷爾蒙水平，另有輔助性口服藥物。而近年則發展出新一代口服雄激素受體抑制劑，阻斷雄激素與其受體結合，延緩及抑制腫瘤復發，適用於mHSPC及mCRPC患者。 研究發現使用新一代雄激素受體抑制劑配合ADT，存活期中位數達53個月以上，無惡化存活期為33至49個月以上，mHSPC演變成mCRPC的時間亦超過14個月，比其他研究只採用ADT治療更長。

