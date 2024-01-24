前列腺癌監察計算機 及早發現病情變化

前列腺癌是香港男性常見癌症第三位、致命癌症第四位，與10年前相比，新症和死亡個案分別上升104%及62%，情況令人關注。香港泌尿腫瘤科學會推出香港首個中文版網上「前列腺癌監察計算機」，患者若發現數值異常，可即時諮詢醫生調整治療對策。
香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科醫生鄺維基表示，前列腺是男性生殖系統的一部分，而前列腺癌屬老年疾病，一般生長速度緩慢。「前列腺癌分4期，第四期已擴散到前列腺癌以外其他部位，最先受影響多為骨骼，亦可轉移至肝臟或肺部。」
多種治療方案
前列腺癌的治療方案，須視乎分期及身體狀況而定，一般來說，外科手術切除前列腺及附近組織，或利用放射治療殺死癌細胞，屬於早期的局部治療，並可根治的治療方案；而全身性的治療則主要有荷爾蒙治療去抑制男性荷爾蒙，以阻止癌細胞生長，鄺維基指，「睾丸切除術現在較少用，可選擇口服或針劑的荷爾蒙藥。」其他治療方法包括化療、標靶治療等。
去勢治療無效
惟前列腺的治療並非一勞永逸，大部分非轉移性前列腺癌患者在接受荷爾蒙治療後約19個月，便出現「去勢治療無效」情況。去勢治療無效前列腺癌(CRPC)會再細分為非轉移性CRPC(nmCRPC)及轉移性CRPC(mCRPC)，兩者本質可說是一樣，只是前者在檢查中未發現轉移；而有三分一nmCRPC患者會在兩年內演變成mCRPC，即前列腺癌末期階段。因此能夠及早察覺去勢治療無效，並調整治療方案處理nmCRPC相當重要。
生活質素下降或屬惡化
要及早察覺「去勢治療無效」，除了定期做影像監察，患者也可留意有否前列腺癌復發的徵兆、生活質素下降，例如出現小便徵狀、骨痛、疲勞、失眠等。鄺維基續指，「監察前列腺特異抗原(PSA)及前列腺特異抗原倍增時間(PSADT)亦很重要，一般接受前列腺癌手術後，PSA會下降至極低水平，如指數再度升高，便可能是病情惡化，可預測mCRPC風險；PSADT則可反映PSA水平上升的速度，研究指時間愈短，出現骨轉移或死亡的時間愈早。此數值有助醫生評估風險，計劃往後治療方案。」另有研究發現，使用新型荷爾蒙藥治療nmCRPC，疾病無惡化存活期、前列腺特異抗原進展時間中位數及無惡化存活期中位數都有大幅改善。
患者自我監察
為幫助患者監察PSADT，香港泌尿腫瘤科學會推出香港首個中文版網上「前列腺癌監察計算機」，患者只需要輸入最近兩次或以上的驗血日期及驗得的PSA指數，便可計算出PSADT。輸入紀錄愈多，結果便愈準確。數據有助患者及時察覺異常，亦可於覆診時供醫生參考。