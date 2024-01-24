前列腺癌監察計算機 及早發現病情變化

前列腺癌是香港男性常見癌症第三位、致命癌症第四位，與10年前相比，新症和死亡個案分別上升104%及62%，情況令人關注。香港泌尿腫瘤科學會推出香港首個中文版網上「前列腺癌監察計算機」，患者若發現數值異常，可即時諮詢醫生調整治療對策。

香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科醫生鄺維基表示，前列腺是男性生殖系統的一部分，而前列腺癌屬老年疾病，一般生長速度緩慢。「前列腺癌分4期，第四期已擴散到前列腺癌以外其他部位，最先受影響多為骨骼，亦可轉移至肝臟或肺部。」