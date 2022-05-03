基質瘤 小腸發病最凶險

在各種腫瘤之中，胃腸道基質瘤(GIST)較為少見，只佔胃腸道惡性腫瘤的0.1%至3%，然而，它又是胃腸道中最常見的黏膜下腫瘤(Submucosal tumour)。50至70歲是基質瘤病發高峰期，本港每年有超過一百宗病例。目前可肯定的是，基質瘤成因最主要是由於基因突變，即使不煙不酒也無法預防這病。

外科專科醫生王喬峯表示，胃腸道基質瘤可見於消化系統內任何器官，包括食道、胃、大腸、小腸及闌尾等，當中較常見於胃部或十二指腸，佔50%至70%，「而不同位置的基質瘤會引發不同症狀。生長在食道，會造成吞咽困難；生長在胃部會令患者出現脹氣，腫瘤潰瘍可造成慢性出血，出現黑便和貧血、疲倦等。有些患者會出現嘔吐、體重減輕，少數甚至可在腹部摸到腫塊。」

可能突發破裂

較令人擔心的是，快速生長的基質瘤有可能突發破裂，造成急性腹痛。王喬峯補充，「生長在小腸的基質瘤尤其凶險，很多時初期沒有症狀，到後來會阻塞腸道，需要做外科剖腹手術才能切除腫瘤。」

現時內窺鏡超聲波和電腦掃描技術相當成熟，很多時可以從腫瘤的位置和形態診斷基質瘤。有時也需要內窺鏡超聲波抽針檢查，一般會用於非典型表現、較大或出現擴散的基質瘤，希望透過細胞學分析，確診和協助選擇有效的標靶藥物治療。因為當已出現擴散，化療及放射性治療一般並無太大效用。

選擇適合手術方法

更重要往往是手術方法的選擇。王喬峯指出，「基質瘤的治療方案要視乎腫瘤體積、位置、生長速度和細胞分裂指數等，簡單來說就是『愈活躍愈高危』。小於2厘米的基質瘤，可考慮以定期內窺鏡監察、追蹤生長速度；但大於2厘米或細胞分裂活躍的基質瘤，則建議盡快以手術完整切除。」

現時手術的方法有很多，包括內窺鏡切除、腹腔鏡微創手術、傳統剖腹手術等，要根據病人實際情況選擇最合適的手術方法。目標是完整切除腫瘤，而手術期間要避免腫瘤破裂，因為一旦破裂就會大大增加復發和擴散的風險。

跨專科合作減復發

王喬峯認為，「對於基質瘤，外科醫生和腫瘤科醫生作跨部門合作治療有助減少復發、提升生存率。一些研究顯示，手術前使用一段時間的標靶治療，有助縮小腫瘤，有可能讓原先需要剖腹的情況最後能以微創手術處理，減少影響附近器官，降低對病人的創傷。」此外，研究亦發現，高度惡性的胃腸道基質瘤，在手術後持續接受3年的標靶藥物治療，可大大提升5年存活率。