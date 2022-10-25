定期自我檢查 及早發現乳癌

每年10月是「國際乳癌關注月」，一講起乳癌，可能很多人只會知道它是本港女性頭號癌症，但未必清楚乳癌有多普遍和女士關係有多密切。根據香港癌症資料統計中心2019年數據，香港有4,761宗新症個案，平均每天有12位女性確診；過往統計亦指，每14名婦女中就有一人有可能在一生中患上乳癌。
雖然乳癌患者多是年齡較大的女士，確診年齡中位數為58歲，但乳癌確有年輕化趨勢，年輕女士亦不可掉以輕心。乳癌並非單一成因引起，內科腫瘤科專科醫生吳劍邦指出，「研究顯示，乳癌與多項風險因素有關，當中包括年紀大、有乳癌的家族病史、12歲前出現初經或55歲後才迎來更年期停經，以及遺傳了BRCA基因突變等高危因素。」
早發現早治療戰勝乳癌
此外，還有一些可控制和可改變的風險因素，例如從未生育或在30歲以後生育、從未餵哺母乳、曾接受荷爾蒙補充劑療法、缺乏運動、肥胖、飲酒和嗜酒等，要預防乳癌可針對這些方面作出改變。
如身體不幸出現癌細胞，能及早發現和治療亦是戰勝乳癌的關鍵。根據醫管局香港癌症資料統計中心的調查顯示，於第一期發現罹患乳癌的患者，五年存活率高達九成以上，但第四期(即癌細胞已擴散至其他器官)才確診，患者的存活率則只有約兩成。
每次經期後自我檢查
女士們應培養自我檢查乳房的習慣。吳劍邦建議，「女士多觀察乳房及乳頭有否出現大小或形狀改變、突然左右不對稱、皮膚出現凹陷或橙皮變化、乳頭出血或出現不明分泌物，並且按摩乳房及乳頭去感覺有否痛楚和出現硬塊。」因為乳房在經期內可能特別脹痛和出現腫塊，所以一般建議女士在經期完畢後的第二、三日作自我檢查。
此外，40歲以上的女士亦應該每一至兩年做一次乳房X光造影檢查和乳房超聲波，偵測乳房內有否出現異常情況。
切勿諱疾忌醫
如女士們真的發現乳房出現異常，便應尋找醫生作進一步的臨床和影像診斷，切勿諱疾忌醫。因為在抗癌路途上，除了醫護人員、藥物和家人朋友以外，時間絕對是患者的重要戰友。愈早發現高危因素並注意和作出改變，愈能減少患上乳癌的風險；愈早發現癌細胞，愈能夠提早治療並提升生存率。