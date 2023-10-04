微針穿刺 助診斷胰臟癌

胰臟位於腹腔深處，在胃和脊骨之間，因此若發生病變患上胰臟癌，很多檢查都未能準確檢測得到，或判斷腫瘤擴散程度。新一代的微針穿刺技術，則刺穿胃部到達胰臟，並抽取組織作活檢，有助提升診斷準確度。
港怡醫院外科名譽顧問醫生竺兆豪指出，胰臟癌症狀不明顯，曾有患者腫瘤逾30厘米也沒有病徵；多達88%患者到中至晚期才確診，而且5年存活率只有44%，若已擴散的話，則只餘3%，「如上腹有不適但說不出有甚麼問題，便要考慮胰臟癌的可能性；持續不適的話必須求醫找出病因。」
與二型糖尿病相關
胰臟癌的死亡率高，過去10年確診人數與死亡人數相若，同時死亡數字與年輕患者確診人數亦呈上升趨勢，分別大增72%和91%。竺兆豪提醒，胰臟癌與糖尿病息息相關，「高達八成患者確診前後皆患上二型糖尿病或葡萄糖耐受不良(血糖升高但未到糖尿病的標準)；空腹血糖每升高0.56mmol/L，便增加14%胰臟癌風險，糖尿愈差，風險愈大。20至54歲糖尿病患者確診胰臟癌風險為一般人的6倍。如體形較瘦人士患上糖尿病，應做胰臟結構掃描。」
更準確診斷
於多種檢查中，驗血(CA19-9癌症指數)、磁力共振、內窺鏡逆行膽胰管造影、腹腔鏡相對較能診斷胰臟癌，但仍有不能抽取組織，或者創傷性較高的問題。新一代微針穿刺則利用超聲波內視鏡作引導，儀器先由口腔進入，到達十二指腸時用超聲波檢查胰臟，若發現腫瘤，便以3至4條頭髮絲般幼的微針刺穿胃部，抽取胰臟的腫瘤組織作化驗，準確度約有七成。竺兆豪指出，「過往只透過癌指數和掃描影像作診斷，在新技術之下不但準確度更高，也發現胰臟腫瘤並非只有腺體瘤，還有內分泌神經瘤、良性的水樣囊腫等，於是能夠作出更針對性的治療。」
納米刀電死癌細胞
目前標靶及免疫治療於胰臟癌上並未有好療效，手術治療仍是主要治療方法，再配合化療等輔助治療。竺兆豪解釋，「手術有幾種不同切除方法，如切除『胰頭』的胰十二指腸切除、切除『胰尾』的遠端胰臟切除、傷口較小的微創胰臟切除及全胰臟切除。全胰臟切除適用於頭尾都有腫瘤的患者，惟他們術後必定會有糖尿病，需要接受胰島素注射治療。」
針對不能做手術的患者，除了放射治療外，亦可考慮「不可逆轉電穿孔治療(納米刀)」，過程將2至6支細長狀電棒插入胰臟腫瘤，再於針尖釋放約3,000伏特高壓電將腫瘤電死，「如電壓不足，穿了的細胞膜可復原，而太高的話，其產生的熱力又會導致胰臟併發症。文獻指此方法可令治療範圍內98%至99%的癌細胞死亡，惟不適合未能接受全身麻醉、植入了心臟起搏器或支架的患者。」