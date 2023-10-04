微針穿刺 助診斷胰臟癌

胰臟位於腹腔深處，在胃和脊骨之間，因此若發生病變患上胰臟癌，很多檢查都未能準確檢測得到，或判斷腫瘤擴散程度。新一代的微針穿刺技術，則刺穿胃部到達胰臟，並抽取組織作活檢，有助提升診斷準確度。

港怡醫院外科名譽顧問醫生竺兆豪指出，胰臟癌症狀不明顯，曾有患者腫瘤逾30厘米也沒有病徵；多達88%患者到中至晚期才確診，而且5年存活率只有44%，若已擴散的話，則只餘3%，「如上腹有不適但說不出有甚麼問題，便要考慮胰臟癌的可能性；持續不適的話必須求醫找出病因。」

與二型糖尿病相關

胰臟癌的死亡率高，過去10年確診人數與死亡人數相若，同時死亡數字與年輕患者確診人數亦呈上升趨勢，分別大增72%和91%。竺兆豪提醒，胰臟癌與糖尿病息息相關，「高達八成患者確診前後皆患上二型糖尿病或葡萄糖耐受不良(血糖升高但未到糖尿病的標準)；空腹血糖每升高0.56mmol/L，便增加14%胰臟癌風險，糖尿愈差，風險愈大。20至54歲糖尿病患者確診胰臟癌風險為一般人的6倍。如體形較瘦人士患上糖尿病，應做胰臟結構掃描。」

