找出肺癌驅動基因 治療事半功倍

肺癌是本港頭號癌症，近年發現愈來愈多和肺癌相關的基因突變，成為吸煙以外的主要肺癌成因。最新的概念是「驅動基因」，找到病人的驅動基因後，便可以度身訂造治療方案，事半功倍。 臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示，大部分肺癌病人確診時都屬於比較晚期，可能是第三期或第四期，「因為肺癌的位置往往比較隱藏，不容易發現，而且肺癌初期的病徵一般不明顯，所以很多時較遲才發現。」

選擇合適標靶藥 李兆康指出，以第四期肺癌來說，醫生一般都會嘗試替病人找出「驅動基因突變」，「因為有部分驅動基因突變是適合用標靶藥來治療。」所謂驅動基因(driver gene)，是指與癌症發生和發展相關的重要基因，當驅動基因出現突變，便會把癌細胞「驅動」起來。每個肺癌病人的主要驅動基因突變都不一樣，當知道了哪個驅動基因出現變化，就可知道是否有適當的標靶藥物對抗它。 多種檢測方法 「現今可以做到的檢測驅動基因方法很多，包括抽取組織，或更簡單的抽血進行次世代全面基因檢測，就可以檢測出病人有否帶有驅動基因突變。 」李兆康說。 在已知的肺癌驅動基因中，最重要的是表皮生長因子受體(EGFR)基因，其次是ALK基因，「帶有ALK基因突變的病人，一般都是四十多歲，而且亦很常見有腦轉移的情況。」市面上有多款標靶藥物可針對ALK基因突變的肺癌，而且可有效地控制腦轉移，令到病人存活時間延長。