拆解乳癌篩查3大迷思

乳癌自1994年起成為本港女性頭號癌症。根據醫院管理局香港癌症資料統計中心的數字，2020年本港有乳癌新症4,956宗。由於乳癌個案持續上升且有年輕化趨勢，乳癌篩查逐漸普及，但外科專科醫生洪家偉表示，原來不少女性對乳癌篩查仍帶有迷思。

洪家偉指出，一般說的乳癌篩查，針對沒有任何症狀的女性，例如乳房沒有任何不適，自己也沒摸到乳房有硬塊的情況下，安排做檢查，「現今的乳癌篩查，一般建議女性在40歲開始，每2至3年接受一次乳房造影檢查，若透過這檢查發現不正常的陰影，便會進一步做組織抽針檢查，有機會發現較早期的乳癌，並盡快開始治療，根治的機會遠高於後期才發現的乳癌。」

迷思一：乳房組織抽針檢查，粗針比幼針痛？

「這的確是很多病人關心的問題。」洪家偉表示，「至於用粗針還是幼針，主要是由醫生根據初步檢查結果，有多擔心是惡性腫瘤而決定。幼針大約是平時抽血所用的針嘴大小，粗針則大約是原子筆的筆芯粗幼。不少病人聽到粗針即以為會很痛，但其實不用擔心，因為以粗針抽組織的過程會在局部麻醉下進行，先在皮膚表面注射麻醉藥，所以整個過程不會有太大不適。反而幼針由於只像平時抽血，大多不會麻醉，反而會有點不適，但一般都不會很痛。」

迷思二：篩查發現零期乳癌，不需做手術？

「所謂零期即『原位乳癌』，意思是腫瘤仍停留在它原本發生的位置，並局限在乳房，沒有任何擴散的跡象，因此病人可能會期望不需要做手術。可是，即使是零期乳癌也需要切除。」洪家偉解釋，零期乳癌若不處理，一般都會繼續發展，如發展至第一、二期就必須做手術，「因此現時發現零期乳癌，醫生大多會建議做手術，希望在發展至第一期前將它清除。」

迷思三：零期乳癌手術，只需切除很少乳房組織？

「這是不一定的，」洪家偉指，「雖然零期乳癌的腫瘤非常細小，但亦有些情況是腫瘤相對分散，即在乳房的不同位置都發現癌細胞，在這情況下手術的範圍也需要比較大，始終『切得清』是最重要的。」