港大研發仿生肝立方 助精準治療肝癌

肝癌發病率在全球的癌症統計中排行第六，死亡率更進佔三甲，可是目前的單一治療效果有限，即使免疫治療也只得15%至20%的反應率。為助患者選擇合適藥物，以及加快相關藥物研發，港大醫學院研究團隊開發出「仿生肝立方」，更取得日內瓦國際發明展「發明金獎」。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞表示，雖然肝癌的治療有多「武器」，例如早期的手術切除或肝臟移植、中期各種局部治療方法、晚期的標靶治療或免疫治療等，但仍受限於肝癌的異質性，令藥物反應各異，於是對精準藥物篩選平台有迫切需求。