肝癌免疫治療易現抗藥性 中大研究望成治療指引

原發性肝癌為本港第三大致命癌症，晚期病人由於無法切除腫瘤，一般會接受免疫療法，惟逾八成患者在治療一段時間後出現抗藥性。香港中文大學醫學院早前就此進行研究，發現出現抗藥性的患者在服食口服標靶藥後病情受控，生存期中位數更可達14.3個月；而接受放射治療(電療)後，生存中位數更可達24.5個月。 肝癌常見於4、50歲的人士，早期肝癌症狀不明顯，導致很多患者發現時已是中晚期。中大醫學院腫瘤學系教授陳林指，肝癌的病因不斷演變，除了乙型及丙型肝炎病毒外，俗稱脂肪肝的代謝障礙相關脂肪變性肝病也是原因之一。

逾八成患者現抗藥性 治療早期患者一般會以手術或消融方式；中期會接受俗稱「大脾針」的肝動脈栓塞術。而晚期患者則主要為藥物治療，最常用的為免疫療法，雖治療初期效果良好，但有逾八成患者在接受療法7個月後出現抗藥性，須轉用口服標靶藥或電療進行二線治療，不過現時醫學界仍缺乏前瞻性數據作為參考。

一年存活率近五成 中大醫學院為此於2020年10月至2022年5月，與韓國兩間醫院進行研究，共招募47名過去曾接受免疫療法、Child-pugh評分A級，及曾接受一線或二線治療之患者。參加者會服食標靶藥cabozantinib，而研究人員每6個月就會跟進一次，結果發現，患者的中位無惡化存活期達4.1個月，76.6%病情穩定，6.4%人的腫瘤更出現縮小。另外，一線治療前的中位總存活期可達14.3個月；二線治療前則有6.6個月，一年存活率為45.3%。

立體定位體部放射治療 研究團隊亦進行了有關電療的研究，回顧了2016至2022年期間105名曾接受電療的肝癌患者，發現有5人曾在免疫治療後進行，於是分析有關數據，發現如病人肝內的腫瘤數目不多，接受免疫治療出現抗藥性後，如再轉用電療，其生存期中位數可達到24.5個月，而且未有出現任何顯著的副作用。 如肝臟腫瘤在接受免疫治療後，只有小部分出現抗藥性，而其餘腫瘤尚受控，就可稱為寡進展性肝癌。中大醫學院腫瘤學系助理教授陳瓏醫生指，這個情況下可進行立體定位體部放射治療，透過較少分次的照射提供高劑量及高精準度的放射治療，對準出現抗藥性的腫瘤，而其餘腫瘤則繼續接受免疫療法。