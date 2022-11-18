肝癌死亡率高 5點簡單預防

肝癌是本港第三位癌症殺手，據香港癌症資料統計中心2020年的數據，肝癌奪去1,530人的性命，佔癌症死亡總數約一成。可是肝癌初期並無徵狀，七成患者確診時已屬晚期，故應從預防著手，減低患癌風險。 臨床腫瘤科專科醫生林河清表示，肝臟是人體的重要器官，有超過500項功能，如製造膽汁、代謝糖分及脂肪、排毒、製造蛋白質及凝血因子等。「肝臟因為能夠自行修復損傷，維持人體正常運作，所以早期肝癌一般沒有症狀，容易錯過最佳治療時機。」

中後期才現徵狀 原發性的肝癌分為肝細胞癌及膽管細胞癌兩類，前者佔約八成，較少擴散至肝以外的地方。若發展至中後期，患者會出現腹部脹大、右上腹有硬塊、腹部積水、眼白泛黃、皮膚痕癢、容易出血、小便呈茶色、大便變淺灰色的徵狀。林河清續指，「不少人於此階段才求診，巴西的統計顯示，76%患者確診時已屆晚期。」另一統計則指晚期患者存活率只有3%至12%不等，並不樂觀。 早期或可根治 治療肝癌會取決於不同因素，例如腫瘤大小、數量、有否入侵血管、是否已擴散等。早期發現而且肝功能良好，會以根治為目標；若到晚期，而肝功能欠佳，主要目標為減慢腫瘤生長、控制徵狀，改善生活質素。中晚期肝癌若不適合肝動脈化療栓塞法，標靶藥為第一線藥物治療，常用藥物包括索拉菲尼和樂伐替尼，都是具備抗細胞增殖和抗血管增生的多激酶抑制劑，為患者帶來約半年至8個月的無惡化存活期，亦包含於藥物名冊的安全網內。



肝癌預防5重點