肺癌上腦 疑似腦霧？

「腦霧」是從感染新冠病毒康復之後常見的長新冠症狀之一，出現記憶力減退、集中力下降、思考緩慢等情況。不過這些症狀非腦霧獨有，嚴重如「肺癌上腦」都可有類似表現，因此若出現徵狀，還應及早求醫，找出問題根源。

香港防癌會癌症教育小組委員會委員李浩勳醫生表示，相對腦部原發性惡性腫瘤，腦擴散個案常見得多；其中由肺癌，特別是非小細胞肺癌更是引致腦擴散的首要元兇，「如果出現腦擴散而未有及時治療，患者存活期中位數僅3至6個月。」

記憶力下降

值得注意的是，不少患者確診肺癌時已屬較後期，而統計數字顯示，在各種基因變異肺癌中，EGFR肺癌患者確診時有三至五成已出現腦擴散；ALK肺癌更超過五成患者確診時有腦擴散。李浩勳續指，「當癌細胞影響腦部，就可能出現認知及語言能力受損、口齒不清、記憶力衰退和混亂、頭痛，嚴重者更可能失憶、失去自理能力等。當中部分與長新冠的腦霧很相似。」