肺癌患者導航 助走抗癌路

當確診癌症一刻，不少患者都會感到晴天霹靂，然後徬徨，無論在治療前、治療中還是治療後，都要面對不同困難。患者導航服務可為患者提供適時支援和幫助，惟本港最常見的癌症——肺癌，卻未納入醫管局的「癌症個案經理計劃」之中。
一名82歲男士於2021年7月恆常身體檢查時，發現癌指數癌胚抗原(CEA)上升，到9月初做正電子掃描發現右邊肺癌，並出現縱隔及左邊上鎖骨淋巴轉移。9月底淋巴抽針確診肺腺癌，須等到10月底到公院腫瘤科覆診。患者有感情況危急，自行搜尋資料發現並參加香港腫瘤學研究學會的義診計劃，及後順利得到治療，現時腫瘤仍控制良好。
確診時間長
香港腫瘤學研究學會創辦人、臨床腫瘤科專科醫生李宇聰認為，「由發現癌指數到確診花了3個月時間不能接受，應要在兩周內完成；患者應該要得到的資訊如檢測、治療，到藥物資助、藥物臨床研究等，都未必有渠道可以清晰知道，這是肺癌患者正面對、需要改善的問題。其他問題還有缺乏心理支援、不懂處理藥物副作用，繼而減低了治療依從性等。」
以患者為中心
患者導航意指以患者為中心，為患者、家屬及照顧者提供個人化協助，解決他們在抗癌路上遇到的障礙；同時促進醫療體系各持份者之間的協調，讓患者得到適切的生理及心理支援，提升治療效果。李宇聰續指，「癌症個案經理成為當中最重要角色，識別患者的需求，並提供資訊、經濟、實務、生理及情緒支援，並成為患者與跨專業團隊的橋樑。除有助提升患者治療依從性，患者減少入院也可紓緩醫療系統負擔。」
配對社區資源
雖然坊間病友組織為患者提供了不少支援，惟面對每年逾萬宗癌病新症，亦難以滿足患者需求。2021年開始的「癌症101先導計劃」，專為肺癌患者免費提供電話熱線支援及評估，並連接適當社區資源，計劃共惠及74個家庭。當中資訊支援的需求最大；整體而言逾九成人滿意度達4分或以上(5分滿分)。
在癌症資訊網、同路人同盟、病不孤單基金會等支持下，「癌症101計劃加強版」剛剛展開，希望可幫助更多有需要人。只要於網上平台(https://hkcancer101.com/lungcancer)回答4個簡單問題，系統便即時配對合適的社區資源，若對配對結果有疑問，亦可與個案經理聯絡跟進。
望涵蓋肺癌
醫管局癌症個案經理計劃亦有患者導航的功能，不過未涵蓋最常見的肺癌；計劃推出8年，僅半數新症患者受惠。香港藥學服務基金主席蔣秀珠建議政府將計劃擴展至肺癌患者，並增加計劃的透明度，如安排條件、提供的服務詳情等，以及以KPI形式監察計劃成效，「另一方面應加強宣傳，讓大眾及持份者更了解患者導航的重要，繼而設立個案經理培訓計劃，以及完善病人於整段抗癌路的導航。」