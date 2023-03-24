肺癌患者導航 助走抗癌路

當確診癌症一刻，不少患者都會感到晴天霹靂，然後徬徨，無論在治療前、治療中還是治療後，都要面對不同困難。患者導航服務可為患者提供適時支援和幫助，惟本港最常見的癌症——肺癌，卻未納入醫管局的「癌症個案經理計劃」之中。

一名82歲男士於2021年7月恆常身體檢查時，發現癌指數癌胚抗原(CEA)上升，到9月初做正電子掃描發現右邊肺癌，並出現縱隔及左邊上鎖骨淋巴轉移。9月底淋巴抽針確診肺腺癌，須等到10月底到公院腫瘤科覆診。患者有感情況危急，自行搜尋資料發現並參加香港腫瘤學研究學會的義診計劃，及後順利得到治療，現時腫瘤仍控制良好。

確診時間長

香港腫瘤學研究學會創辦人、臨床腫瘤科專科醫生李宇聰認為，「由發現癌指數到確診花了3個月時間不能接受，應要在兩周內完成；患者應該要得到的資訊如檢測、治療，到藥物資助、藥物臨床研究等，都未必有渠道可以清晰知道，這是肺癌患者正面對、需要改善的問題。其他問題還有缺乏心理支援、不懂處理藥物副作用，繼而減低了治療依從性等。」