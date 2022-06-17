難治性DLBCL淋巴癌 有望完全緩解

瀰漫性大B細胞淋巴癌(DLBCL)在淋巴癌中較常見，佔所有個案約四成。雖然有五至六成患者能治愈，但亦有部分患者復發，甚至屬難治性DLBCL，需要使用CD79b雙標靶治療或者CAR-T細胞治療。

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生表示，淋巴癌分為何傑金氏淋巴癌和非何傑金氏淋巴癌，後者佔約九成個案，「非何傑金氏淋巴癌再細分之下，有B細胞(80%)、T細胞(15%)和NK細胞(5%)三類，DLBCL則佔B細胞約一半個案。」

晚間大量出汗

慢性非何傑金氏淋巴癌患者未必感覺到症狀出現，而急性患者相對較易察覺，如頸、腋窩或腹股溝的淋巴結不斷腫脹變大。詹楚生續指，「發燒、消瘦、睡覺時大量出汗，甚至要起床換衫，是B細胞淋巴癌的典型徵狀。透過正電子掃描和電腦掃描，檢視腫瘤的活躍程度、大小和位置，可協助確診和分期。」

淋巴遍布全身，因此淋巴癌分期方法與其他癌症不同。單一淋巴腺部位出現腫瘤為第一期；以橫隔膜作分界，同側兩組或以上淋巴腺有腫瘤為第二期；橫隔膜以上及以下同時有兩組或更多淋巴腺有腫瘤是第三期；當癌細胞擴散至淋巴腺以外器官則屬第四期。

新治療效果顯著

DLBCL可於數月內快速惡化，約三至四成患者接受一線R-CHOP治療後會復發；而有約一成患者屬難治性，對R-CHOP沒有反應，整體存活期只有半年。如患者不適合幹細胞移植，現可選擇CD79b雙標靶藥物，或者CAR-T細胞治療。詹楚生指，「臨床研究發現，CD79b雙標靶藥物配合化療，逾五成患者有良好反應，四成人更完全緩解，腫瘤消失；至於CAR-T，良好反應比率接近六成，約五成人完全緩解，當中七成更可以維持療效，對於難治性DLBCL患者來說效果相當不錯。」現時亦有其他新藥尚未在港註冊，或處於臨床研究階段，將來有更多對付DLBCL的「武器」。

樂見新藥出現

現年31歲的Stella，2013年出現淋巴癌典型病徵，胸口更腫脹至看不見鎖骨，痛楚使她不能彈動。Stella對確診DLBCL感震驚，沒想過年紀輕輕就患上癌症。接受R-CHOP治療後一度可以控制，但不久便復發，由於她不認識相關治療方案，亦沒有想太多，遂接受醫生建議作自體幹細胞移植，然後康復至今。她樂見不斷有新治療方案出現，因為「今日唔知聽日事」，萬一將來復發也有藥可用。她憶述當年最擔心是治療費用，因當時仍在求學階段沒有積蓄，家庭經濟環境亦屬一般，資助對她而言十分重要。

盼政府可資助

不少淋巴癌患者與Stella意見相同，癌症資訊網慈善基金的網上調查發現，一半患者不清楚復發或難治性DLBCL的治療方案，近九成人希望醫生可講解更多；七成受訪者為每月數萬元藥費感壓力，六成人坦言每月只可負擔一萬元以下藥費，同時藥費開支是選擇治療方案最重要的因素。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀稱，「現時CAR-T已屬安全網下受資助的治療選項，但CD97b雙標靶藥物仍未有任何資助，希望政府可將此納入安全網，減輕患者經濟壓力。」