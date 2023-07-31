體內放射治療 有效控制中期肝癌

肝癌位列本港第五大常見癌症，全年的新增個案超過1,700宗。目前新發現患病的肝癌病人當中，約七成已屆中期至晚期，無法透過手術切除腫瘤。雖然如此，近年肝癌治療推陳出新，其中適用於中期患者的「Y90體內放射治療」，文獻指癌細胞受控達一年之比率達八至九成，本港亦有年逾90歲的患者用過該療法。
據醫管局數字，2010年全港共有1,865宗肝癌新症；至2020年肝癌新症回落至1,735宗，減幅近7%。香港大學臨床腫瘤學系榮譽臨床副教授李慧敏醫生分析，整體肝癌發病數字下降，與乙型肝炎疫苗普及、乙肝患者減少有關。但值得關注的是，過去十年平均每年仍有1,535人死於肝癌。
中期採用局部治療
「早期肝癌可透過手術切除；但七成病人也是中期至晚期才確診，不能用手術，亦難以根治，所以新症少了，但死亡數字就差不多，看不見患者可早點發現。」李慧敏解釋，按現行醫學界廣泛應用的肝癌分期系統，患者若只有單一腫瘤，其體積小於5厘米，或腫瘤不超過3顆，每顆也小於3厘米，即屬早期肝癌，會使用手術治療。如病人的單顆腫瘤大於5厘米公分，或是多發性腫瘤，其大小超過3厘米，但腫瘤未入侵肝內血管，且未有遠處轉移，肝癌仍處於中期，醫生會先用局部治療，暫不長期處方標靶藥。
體內放射治療
現有局部治療包括「肝動脈栓塞化療(TACE)」，透過直接注射化療藥物至供應血液給腫瘤的血管，阻斷腫瘤生長所需的氧氣及養分，但若腫瘤較大，療效並不太理想，且可能每隔兩、三個月要再做一次，或使肝功能受損。
至於放射治療(電療)，分體外或體內兩大類，前者在身體外向肝腫瘤釋出輻射，但會穿過很多正常組織包括腸胃，故劑量不能太高，療效有限。近年引入的「釔90微球體(Y90)」體內放射治療，則以高能量放射性同位素，注入供應血液給腫瘤之血管，用以殺死肝癌細胞。李慧敏表示，Y90體內放射治療屬一次性療法，可應用在原發性或繼發性肝癌，據文獻記載，病人在治療後的一年，腫瘤受控的比率達八至九成；也有中期病人治療後腫瘤縮小，終可施手術切除腫瘤，務求根治肝癌。
肝功能差未必適合
不過李慧敏強調，不是所有中期患者都適合這療法，若病人肝功能太差、肝臟「總門靜脈」出現閉塞，或在治療前的模擬測試中，發現放射性同位素對肺部的影響頗大，患者則不宜接受體內放射治療。同時，由於Y90具放射性，潛在副作用包括肺炎、胃炎或胰臟炎等，病人術後亦要暫時住院隔離，需時由數小時至4、5天不等。
「若病情合適，會建議病人做Y90。」李慧敏重申，肝癌的死亡率高，但病人不用過分擔心，應保持心境平和，醫生會提出最佳的治療方案。即使病情步入晚期，過去數年有不少新藥面世，除了標靶藥，甚至有「雙免疫療法」，使整體存活期大大延長。