HPV DNA檢測助預防子宮頸癌

人類乳頭瘤病毒(HPV)的感染情況在本港十分普遍，每12名女性就有一人受感染，更可誘發子宮頸癌及其他泌尿部位的癌症。衛生署已於4月初將人類乳頭瘤病毒檢測(HPV DNA檢測)作為主要篩查子宮頸癌的方法，呼籲適齡婦女定期接受檢測，以預防子宮頸癌。

HPV病毒是一組包含超過150種類型的病毒，其中約40種會感染人類的生殖器官。HPV病毒可分為高危型及低危型，其中70%的子宮頸癌是由高危型HPV病毒HPV16及18所導致，感染途徑主要為性接觸，並以20歲左右的婦女最容易受到感染。

一般感染HPV後通常可以自然痊愈，但持續感染HPV有可能造成癌前病變，癌前病變可分為CIN I、CIN II及CIN III，即輕度、中度及高度，中度或高度癌前病變有較高機率發展成為子宮頸癌。

癌前病變

子宮頸癌為全球第四大最常見的女性癌症，發病人數眾多，且以年輕女性為主，高風險因素包括免疫力低、性伴侶數目增加、曾感染愛滋病毒(HIV)或愛滋病(AIDS)、過早有性行為及吸煙。婦產科專科醫生陳嘉倫指，當子宮頸內的細胞受到HPV病毒侵襲，就可能產生異常細胞，形成子宮頸上皮內瘤，即癌前病變。「子宮頸上皮內瘤並非癌細胞，但若未有理會，就可能發展為癌細胞。」

研究指出，沒有定期接受篩查的婦女，患上子宮頸癌的風險高3至10倍；而定期接受篩查的女性，其患癌風險可降低逾九成。惟本港現時僅有52%女性曾接受子宮頸癌篩查，更只有約40%的女性認為自己有需要接受有關篩查。

