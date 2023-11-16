PALB2、TP53遺傳基因突變 高危患乳癌

提及遺傳性乳癌和卵巢癌，大多會想起BRCA1/2基因突變。養和醫療集團、港大醫學院及香港遺傳性乳癌家族資料庫(資料庫)三方合作的研究發現，本地亦有PALB2和TP53基因突變引致有關癌症的個案，而且罹癌風險相當高，希望可助改善其癌症管理方案。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、香港遺傳性乳癌家族資料庫主席、養和醫院乳房外科名譽顧問醫生及外科專科醫生鄺靄慧教授表示，遺傳性癌症有其特徵，例如多代家族成員均患癌、出現多種癌症、較年輕發病。「帶有基因突變人士未必一定患癌，但風險比一般人高；亦可導致多種類型癌症。」