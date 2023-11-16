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癌症
2023-11-16 04:30:23
日報

PALB2、TP53遺傳基因突變 高危患乳癌

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乳癌

PALB2、TP53遺傳基因突變 高危患乳癌

提及遺傳性乳癌和卵巢癌，大多會想起BRCA1/2基因突變。養和醫療集團、港大醫學院及香港遺傳性乳癌家族資料庫(資料庫)三方合作的研究發現，本地亦有PALB2和TP53基因突變引致有關癌症的個案，而且罹癌風險相當高，希望可助改善其癌症管理方案。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、香港遺傳性乳癌家族資料庫主席、養和醫院乳房外科名譽顧問醫生及外科專科醫生鄺靄慧教授表示，遺傳性癌症有其特徵，例如多代家族成員均患癌、出現多種癌症、較年輕發病。「帶有基因突變人士未必一定患癌，但風險比一般人高；亦可導致多種類型癌症。」

BRCA1/2突變佔乳癌一成個案

受惠於多基因檢測技術進步，現時研究團隊會為乳癌及卵巢癌患者檢測逾90個基因突變，從資料庫2007年至今年5月的4,897個人士數據中，發現有BRCA1/2突變的佔全部乳癌患者約10.9%，而PALB2及TP53突變也佔據了BRCA以外、遺傳性乳癌患者的1.2%和0.6%。男性乳癌患者也分別有16.7%及1%為BRCA2及PALB2基因突變。卵巢癌方面，19.7%人屬遺傳性，BRCA1/2佔據當中16個百分點。若只計算同時患乳癌及卵巢癌的患者，則有45.6%屬遺傳，38.4%為BRCA1/2。
 

乳癌

馬紹鈞(左)及鄺靄慧。

乳癌

基因排序有助於癌症的預防、診斷及治療。

及早定期篩檢

鄺靄慧認為，「雖然PALB2及TP53突變只佔少數，但其攜帶者80歲前終生罹患乳癌風險分別高達52.8%及80%至90%，不容忽視。」PALB2基因突變已納入美國NCCN癌症風險管理指南，攜帶者自30歲應每年做一次乳房X光及磁力共振檢查、可考慮預防性乳房切除，甚至預防性卵巢切除，亦要定期做胰臟癌篩檢。至於TP53基因突變則與多種癌症相關，例如肉瘤、腦腫瘤、白血病等，發病年齡多於35歲前，甚至兒童階段發病，亦常見多種癌症家族史。攜帶者須定期做全身磁力共振作為癌症篩查。

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技術進步助更新癌症管理

據以上研究資料，可見基因測試對於癌症患者及其家庭成員的重要，讓高風險基因突變攜帶者及早做好預防對策，即使患癌亦可及早發現和治療，並有助選擇合適治療方案。養和醫院臨床病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞指出，現時多基因測試同時採用次世代及第三代基因排序，「第三代更有效偵測較大的基因缺失或基因交換，補足了次世代的不足，助揪出所有基因突變。」另一方面，過往不能確定致病性的基因突變(VUS)，因現今對基因認識的增加，部分患者及家屬的風險能夠重新評估，資料庫中有6.8%患者風險增加、15%患者風險減低，10%人更改為有潛在風險，這些患者及家庭成員的風險管理方案亦需要改變。

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團隊未來會繼續分析患者數據，以及找出其他VUS的功能，亦會根據研究發現與政府商討癌症防治政策。

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