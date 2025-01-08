發燒頭痛是感冒還是流感？營養師教吃12種食物緩解感冒症狀

天氣忽冷忽熱令人容易生病，如果身體出現發燒或頭痛等症狀，到底是患上感冒還是流感？有營養師分別列出感冒及流感的症狀，並指出一旦出現感冒症狀，可以吃些甚麼食物緩解和預防上呼吸道感染。

常見症狀：流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨乾燥或疼痛，以及頭痛，有時還會伴隨發燒。

常見症狀：流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨乾燥或疼痛，以及頭痛，有時還會伴隨發燒。

常見症狀：流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨乾燥或疼痛，以及頭痛，有時還會伴隨發燒。

常見症狀：流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨乾燥或疼痛，以及頭痛，有時還會伴隨發燒。

上呼吸道包括鼻腔、鼻竇、咽喉等部位，這些區域若受到病原體感染，便會引發感冒、鼻咽炎、扁桃腺炎及喉炎等疾病。

上呼吸道包括鼻腔、鼻竇、咽喉等部位，這些區域若受到病原體感染，便會引發感冒、鼻咽炎、扁桃腺炎及喉炎等疾病。

上呼吸道包括鼻腔、鼻竇、咽喉等部位，這些區域若受到病原體感染，便會引發感冒、鼻咽炎、扁桃腺炎及喉炎等疾病。

上呼吸道包括鼻腔、鼻竇、咽喉等部位，這些區域若受到病原體感染，便會引發感冒、鼻咽炎、扁桃腺炎及喉炎等疾病。

營養師李婉萍在其 Facebook 專頁 上分享指，由於季節變換和早晚的氣溫差異，常常會引發鼻塞、流鼻水和喉嚨不適等症狀。但由於感冒和流感的症狀相似，她列出兩者的分別：

發燒頭痛是感冒還是流感？

發燒頭痛是感冒還是流感？

發燒頭痛是感冒還是流感？

發燒頭痛是感冒還是流感？

營養師李婉萍指，由於季節變換和早晚的氣溫差異，常常會引發鼻塞、流鼻水和喉嚨不適等症狀。

症狀：發燒、寒顫、肌肉疼痛和食慾減退，甚至即使沒有發燒也可能感到無食慾或極度疲倦，流感的嚴重性較高，並且可能導致併發症或死亡。

症狀：發燒、寒顫、肌肉疼痛和食慾減退，甚至即使沒有發燒也可能感到無食慾或極度疲倦，流感的嚴重性較高，並且可能導致併發症或死亡。

症狀：發燒、寒顫、肌肉疼痛和食慾減退，甚至即使沒有發燒也可能感到無食慾或極度疲倦，流感的嚴重性較高，並且可能導致併發症或死亡。

症狀：發燒、寒顫、肌肉疼痛和食慾減退，甚至即使沒有發燒也可能感到無食慾或極度疲倦，流感的嚴重性較高，並且可能導致併發症或死亡。

由特定流感病毒引起的急性呼吸道感染，與一般感冒的不同在於，流感不僅有呼吸道症狀，還會出現全身性症狀。

由特定流感病毒引起的急性呼吸道感染，與一般感冒的不同在於，流感不僅有呼吸道症狀，還會出現全身性症狀。

由特定流感病毒引起的急性呼吸道感染，與一般感冒的不同在於，流感不僅有呼吸道症狀，還會出現全身性症狀。

由特定流感病毒引起的急性呼吸道感染，與一般感冒的不同在於，流感不僅有呼吸道症狀，還會出現全身性症狀。

流感與一般感冒的不同在於，流感不僅有呼吸道症狀，還會出現全身性症狀。

感冒時應該吃甚麼？

不過，感冒就不會引起併發症，所以可由人體的免疫系統自行對抗，而由人體的免疫系統自行對抗，只要在生病期間降低不適，多喝溫水和多休息通常能自愈。營養師李婉萍建議，可以從飲食上入手對抗感冒，她列出4種營養素有緩解和預防上呼吸道感染的功效：

維他命C：研究顯示，即使高劑量的維他命C補充劑無法降低感冒發病率，但每日攝取約200毫克的維他命C似乎可以顯著縮短感冒的持續時間並減輕症狀。

維他命 C 食物：甜椒、番茄、椰菜花、苦瓜、木瓜和士多啤梨。

鋅：雖然服用鋅補充劑對於避免感冒效果不大，但有研究表明，鋅可能有助於縮短感冒的持續時間。

鋅食物：蠔、紅肉、貝類、動物肝臟、小麥胚芽和南瓜子。

β-葡聚醣：研究指出，β-葡聚醣能顯著降低上呼吸道感染的發生率、平均發作次數並縮短病程，並可能改善症狀，這與其調節免疫及抗發炎的特性有關，有助預防兒童反覆呼吸道感染。