發燒頭痛是感冒還是流感？營養師教吃12種食物緩解感冒症狀

天氣忽冷忽熱令人容易生病，如果身體出現發燒或頭痛等症狀，到底是患上感冒還是流感？有營養師分別列出感冒及流感的症狀，並指出一旦出現感冒症狀，可以吃些甚麼食物緩解和預防上呼吸道感染。
發燒頭痛是感冒還是流感？
營養師李婉萍在其Facebook專頁上分享指，由於季節變換和早晚的氣溫差異，常常會引發鼻塞、流鼻水和喉嚨不適等症狀。但由於感冒和流感的症狀相似，她列出兩者的分別：
上呼吸道感染(感冒)：
- 上呼吸道包括鼻腔、鼻竇、咽喉等部位，這些區域若受到病原體感染，便會引發感冒、鼻咽炎、扁桃腺炎及喉炎等疾病。
- 病原體：主要為病毒，像是普遍引起感冒的鼻病毒、腺病毒、副流感病毒、腸病毒及冠狀病毒等上百種。
- 常見症狀：流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨乾燥或疼痛，以及頭痛，有時還會伴隨發燒。
流感：
- 由特定流感病毒引起的急性呼吸道感染，與一般感冒的不同在於，流感不僅有呼吸道症狀，還會出現全身性症狀。
- 症狀：發燒、寒顫、肌肉疼痛和食慾減退，甚至即使沒有發燒也可能感到無食慾或極度疲倦，流感的嚴重性較高，並且可能導致併發症或死亡。
感冒時應該吃甚麼？
不過，感冒就不會引起併發症，所以可由人體的免疫系統自行對抗，而由人體的免疫系統自行對抗，只要在生病期間降低不適，多喝溫水和多休息通常能自愈。營養師李婉萍建議，可以從飲食上入手對抗感冒，她列出4種營養素有緩解和預防上呼吸道感染的功效：
維他命C：研究顯示，即使高劑量的維他命C補充劑無法降低感冒發病率，但每日攝取約200毫克的維他命C似乎可以顯著縮短感冒的持續時間並減輕症狀。
- 維他命C食物：甜椒、番茄、椰菜花、苦瓜、木瓜和士多啤梨。
鋅：雖然服用鋅補充劑對於避免感冒效果不大，但有研究表明，鋅可能有助於縮短感冒的持續時間。
- 鋅食物：蠔、紅肉、貝類、動物肝臟、小麥胚芽和南瓜子。
β-葡聚醣：研究指出，β-葡聚醣能顯著降低上呼吸道感染的發生率、平均發作次數並縮短病程，並可能改善症狀，這與其調節免疫及抗發炎的特性有關，有助預防兒童反覆呼吸道感染。
- β-葡聚醣食物：燕麥、大麥、小麥及各類菇類食材。
7招防感冒 1情況下忌飲熱飲
除了飲食方面的對策，營養師李婉萍亦指出有7種方法有助預防感冒、緩解症狀：
- 勤洗手：經常用肥皂和水或含酒精的清潔用品洗手。
- 避免觸摸臉部：盡量避免用手觸摸眼睛、嘴巴和鼻子。
- 均衡飲食：攝取各類食物以維持良好的免疫力。
- 注意食物溫度：若伴隨喉嚨痛或扁桃腺發炎時，建議食用涼爽的食物，以緩解疼痛。過熱的飲食可能會令紅熱腫痛的發炎問題惡化。
- 調整環境：提高室內濕度以改善鼻子和喉嚨的乾燥感。例如可以在房間放一盆熱水，或透過熱毛巾的蒸氣來改善鼻子充血或乾咳情況。
- 減壓：有研究指，無論是短期的急性壓力或長期的慢性壓力，會增加上呼吸道感染的風險。長時間處於高壓狀態的人風險更大。深呼吸、學習紓解情緒，或是適時從事休閒活動保持心情愉快都會有幫助。
- 保證充足睡眠：每晚保持7到8小時的睡眠以增強免疫功能。有研究指，睡眠不足會降低免疫功能，導致感染頻率增加。建議保持充足睡眠，有助增強免疫反應。
雖然輕微的上呼吸道感染可能過幾天就能痊愈，但有可能不是感冒，所以建議盡早就醫釐清，過幾天就能痊愈。