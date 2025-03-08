白天沒精神、晚上睡不著？可能是「皮質醇」節律紊亂 慢性病風險增

在面對壓力時，腎上腺會自動分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」(Cortisol)，幫助人們應對挑戰。皮質醇有調節血糖和血壓、協助新陳代謝、抗發炎等功能，不過營養醫學劉博仁醫生指出，皮質醇的分泌具有一定的日夜節律，應該是早上高、晚上低，幫助人們在白天保持能量，晚上能夠放鬆休息。如果皮質醇節律被打亂，對精神、代謝、甚至睡眠品質都可能造成影響！

皮質醇分泌呈「晨低夜高」 可影響免疫力、代謝功能

劉博仁醫生說明，如果早上總是爬不起來，白天也沒有精神，到了晚上卻無法安穩入睡，反而精神亢奮、輾轉難眠，伴隨焦慮、心悸，或是經常在半夜突然醒來，表示皮質醇的分泌呈現「晨低夜高」，可能是慢性壓力、腎上腺疲勞、HPA軸失衡或慢性發炎所導致。若長期不調整，免疫力、代謝皆有可能受影響，並提高肥胖與慢性病的風險。

劉博仁醫生指出，正常的皮質醇變化應該是「晨高夜低」，在早上起床後30分鐘內快速上升，幫助人們醒來、提升能量，並在上午維持較高水平，以支撐日常所需的專注力與工作效率。到了下午，皮質醇含量逐步下降，讓身體開始準備放鬆，到晚上則應降到最低，讓人們可以順利入睡、進入修復狀態。劉博仁醫生表示，保持這樣的節律，才能確保白天充滿活力，晚上睡得安穩。