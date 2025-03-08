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健康
2025-03-08 13:30:00

白天沒精神、晚上睡不著？可能是「皮質醇」節律紊亂 慢性病風險增

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睡眠不足

營養醫學劉博仁醫生指出，皮質醇的分泌具有一定的日夜節律，應該是早上高、晚上低，幫助人們在白天保持能量，晚上能夠放鬆休息。

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在面對壓力時，腎上腺會自動分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」(Cortisol)，幫助人們應對挑戰。皮質醇有調節血糖和血壓、協助新陳代謝、抗發炎等功能，不過營養醫學劉博仁醫生指出，皮質醇的分泌具有一定的日夜節律，應該是早上高、晚上低，幫助人們在白天保持能量，晚上能夠放鬆休息。如果皮質醇節律被打亂，對精神、代謝、甚至睡眠品質都可能造成影響！

皮質醇分泌呈「晨低夜高」 可影響免疫力、代謝功能

劉博仁醫生說明，如果早上總是爬不起來，白天也沒有精神，到了晚上卻無法安穩入睡，反而精神亢奮、輾轉難眠，伴隨焦慮、心悸，或是經常在半夜突然醒來，表示皮質醇的分泌呈現「晨低夜高」，可能是慢性壓力、腎上腺疲勞、HPA軸失衡或慢性發炎所導致。若長期不調整，免疫力、代謝皆有可能受影響，並提高肥胖與慢性病的風險。

劉博仁醫生指出，正常的皮質醇變化應該是「晨高夜低」，在早上起床後30分鐘內快速上升，幫助人們醒來、提升能量，並在上午維持較高水平，以支撐日常所需的專注力與工作效率。到了下午，皮質醇含量逐步下降，讓身體開始準備放鬆，到晚上則應降到最低，讓人們可以順利入睡、進入修復狀態。劉博仁醫生表示，保持這樣的節律，才能確保白天充滿活力，晚上睡得安穩。

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調整皮質醇節律有５招 早上接觸自然光、睡前別用手機！

那要如何調整皮質醇節律呢？劉博仁醫生也為大家列出以下方法：

  • 早晨喚醒身體：起床後，馬上接觸1530分鐘的自然光，促進皮質醇正常上升。
  • 早餐攝取足夠的蛋白質：避免僅攝取碳水化合物，適當搭配蛋、肉、堅果等高蛋白食物，幫助穩定血糖與能量。
  • 適度運動：晨間散步、瑜伽或深蹲等運動，都能幫助激活腎上腺。
  • 睡前放鬆：睡前可嘗試泡腳、冥想、深呼吸，減少接觸來自手機或電腦的藍光。
  • 補充鎂與γ-胺基丁酸(GABA)：可幫助夜間放鬆，減少壓力荷爾蒙過度分泌。鎂有紓緩神經和肌肉的作用，而GABA則可助眠、穩定情緒。

劉博仁醫生分享，有患者在調理30天後，不僅能量恢復，睡眠品質也明顯變好，連帶改善了嚴重的自體免疫皮膚疾病。醫生也呼籲大眾重視壓力節律紊亂的問題，透過調整生活習慣，可以幫助身體找回平衡。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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