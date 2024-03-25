白蝕有解！微創表皮移植手術幫助皮膚平整、顏色均勻，整形外科醫生圖文解析

「曾經遇過一位老師，因為下巴有塊白蝕，而相當困擾。」中國醫藥大學附設醫院美容醫學中心雷射美容科主任張長正醫生指出，「經過檢查後確認是黑色素細胞不足，雖然接受過治療，但沒有明顯改善，所以決定接受表皮移植手術。」
當時利用微創表皮移植系統吸取微泡，精準取下淺層表皮，然後移植到下巴白蝕處。張長正說，待受皮區愈合之後，再經過一系列的照光治療，讓移植皮膚的顏色符合周圍皮膚的顏色。表皮移植的成果看起來相當自然，從此不用再擔心下巴的白蝕會引人側目，讓患者相當開心。
白蝕(或稱白斑症，Vitiligo)的成因大多與自體免疫有關，由於患者自身的免疫系統會攻擊自己的黑色素細胞，導致皮膚缺乏黑色素。張長正說，有些外在因素可能對黑色素細胞造成影響，例如外傷、長期受到化學刺激等；另外也有部分患者的白斑與胚胎發育的過程有關。
白蝕患者的皮膚會失去黑色素細胞，而出現形狀不規則的白色斑塊。張長正醫師說，白蝕在身體任何位置都可能發生，讓患者相當困擾。
白蝕的治療包括藥膏、口服藥、紫外線照光治療等，張長正說，如果確定缺乏黑色素細胞，在狀況穩定後可以考慮接受表皮移植手術。表皮移植的主要目的是獲得黑色素細胞，像播種一般，讓病灶部位長出具有黑色素細胞的表皮。
在進行表皮移植手術時，必須從取皮區取下表皮。張長正說，一般常用的方法是以一個試管大的口徑覆蓋在取皮區，然後利用負壓抽吸，待皮膚形成水泡後，再用剪刀把水泡剪下來，移植到受皮區。但是這種做法會讓取皮區在癒合後的外觀較不理想，受皮區的結果也不甚美觀。因為一次取下一大塊水泡，沒有辦法符合周圍皮膚的顏色與質地，常常會有一塊一塊的凸起，類似鵝卵石步道。
另一個方法是使用皮膚切片筆，每彈一下可削下一片表皮，再分別移植到受皮區。張長正說，這種做法也會讓受皮區在愈合後凹凸不平，不甚美觀。
近年來發展出的微創表皮移植手術是運用水泡取皮的原理，但有大幅度的進化。張長正說，微創表皮移植系統會稍微加溫，幫助皮膚形成水泡，然後使用負壓抽吸，讓皮膚形成許多個直徑約1.8毫米的微泡，微泡間的間隔約2毫米。
微創表皮移植手術的優點在於水泡很小，所以取皮區的復原速度相當快。一般在兩個禮拜後就能完全癒合，幾乎看不到疤痕。張長正說，微創表皮移植手術能夠精準取得淺層表皮，且排列非常整齊，因此在受皮區中，每個微泡都能以相同的速度生長，在愈合之後皮膚會比較平整，且顏色相近。白斑症患者想要接受治療的目的就是讓膚色均勻，所以在接受表皮移植後，醫師會測量黑色素指數，而微創表皮移植手術可以有高達八成、甚至九成的顏色相似度。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：白斑症有解！微創表皮移植手術幫助皮膚平整、顏色均勻，整形外科醫師圖文解析】