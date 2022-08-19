益生菌好處、功效、副作用及食物來源全面睇！（附服用貼士）

常聽說「益生菌有助腸道健康」，還可以減肥和醫治濕疹，到底是否真有其事？除此以外，益生菌還有什麼益處？服用時又應注意什麼？Bowtie資訊團隊整合多項外國研究結果，與大家一起了解它的好處和副作用！
益生菌有咩好處？可以醫濕疹？
益生菌（Probiotics）是對人體有益的微生物，所以有「益菌」之稱。它包含細菌與酵母菌，如乳酸菌、比菲德氏菌等，而最常見的乳酸菌則喜歡在人類腸道裡生活，幫助保持腸道健康。它們有以下益處：
- 促進腸道健康：恢復腸道中好菌和壞菌的平衡
- 預防和治療肚瀉：減少因服用抗生素或水土不服而引起的腹瀉
- 改善心理健康：減輕能力、焦慮、抑鬱，有助改善自閉症、強迫症、記憶等
- 保持心臟健康：分解腸內膽汁，可降低壞膽固醇和降血壓
- 減輕腸道疾病：對潰瘍性結腸炎患者來說，攝取大腸桿菌Nissle有助減輕腸炎，而補充益生菌亦可減低幼兒壞死性小腸結腸炎的風險
- 增強免疫力：促進體內產生天然抗體，以增強免疫細胞
除此以外，現時有兩項研究顯示益生菌可改善嬰幼兒濕疹，但對於益生菌能否紓緩濕疹仍需要更多醫學實證：
益生菌有何副作用？
雖然益生菌能帶來很多益處，但它同時亦有可能帶來一些副作用：
- 消化系統不適：部份人進食益生菌補充品後，會出現短暫性腹脹、便秘，或增加口渴感
- 頭痛：有些含益生菌的食物含有胺(Amines)，有機會觸發頭痛或偏頭痛
- 過敏現象：益生菌可在消化道製造組織胺，有機會觸發痕癢、呼吸困難等過敏現象
- 增加感染風險：當益生菌中的細菌進入血液，有機會導致感染，特別是免疫力較差、長期病患或接受過手術的人士，但這個情況較罕見
如果身體出現以上反應，可先降低進食劑量。如果情況維持超過數星期，則建議暫時進食含益生菌的食物，並諮詢醫生意見。
進食甚麼食物可獲取益生菌？
除有益生菌補充品外，以下常見食物中亦含有豐富的益生菌：
- 乳酪：乳酪由牛奶發酵而成，含豐富的乳酸菌及比菲德氏菌（1克乳酪 = 1億益生菌）
- 芝士：發酵後的車打芝士、茅屋芝士及哥達芝士都含有促進腸道健康的細菌
- 醃製蔬菜：用鹽水醃漬的蔬菜，如橄欖、泡菜、醃小黃瓜、德國酸菜等，都含有豐富乳酸菌（1克泡菜 = 1億益生菌）
- 黑朱古力：含豐富益生元， 有助培養腸道的益生菌
- 麵豉湯：由發酵過的大豆製成，含有豐富的益生菌
益生菌可減肥是否真確？
多項研究顯示，益生菌能阻隔腸道吸收脂肪，讓脂肪透過糞便排出體外，亦可使人長時間感到飽肚感，幫助燃燒卡路里和脂肪，同時避免吸收過多脂肪。其中一項研究更發現，在3個月的測試中，服用益生菌的女士比沒有服用的女士體重減輕了50％。
可是，亦有些研究發現某些益生菌會導致體重增加，如嗜酸乳桿菌。因此，能否減肥需視乎益生菌的種類和個人體質而定，並不是所有益生菌都能減輕體重。
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兩大服用益生菌貼士
有些人服食益生菌反而會肚屙，想維持腸道健康，食用益生菌時便要謹記以下兩點：
- 以室溫水服用，熱水會殺死益生菌
- 避免與抗生素同服，影響益生菌效果