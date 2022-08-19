益生菌好處、功效、副作用及食物來源全面睇！（附服用貼士）

益生菌有咩好處？可以醫濕疹？

益生菌（Probiotics）是對人體有益的微生物，所以有「益菌」之稱。它包含細菌與酵母菌，如乳酸菌、比菲德氏菌等，而最常見的乳酸菌則喜歡在人類腸道裡生活，幫助保持腸道健康。它們有以下益處：

促進腸道健康：恢復腸道中好菌和壞菌的平衡 預防和治療肚瀉：減少因服用抗生素或水土不服而引起的腹瀉 改善心理健康：減輕能力、焦慮、抑鬱，有助改善自閉症、強迫症、記憶等 保持心臟健康：分解腸內膽汁，可降低壞膽固醇和降血壓 減輕腸道疾病：對潰瘍性結腸炎患者來說，攝取大腸桿菌Nissle有助減輕腸炎，而補充益生菌亦可減低幼兒壞死性小腸結腸炎的風險 增強免疫力：促進體內產生天然抗體，以增強免疫細胞

除此以外，現時有兩項研究顯示益生菌可改善嬰幼兒濕疹，但對於益生菌能否紓緩濕疹仍需要更多醫學實證：