眼乾｜常見眼藥水有3種 長期用消紅筋眼藥水加劇充血

打工仔上班長期對著電腦螢幕，就算下班下仍然機不離手，容易出現眼乾問題。為了快速解決眼乾問題，不少人會使用眼藥水，但眼藥水亦有不同種類，購買前應多加留意。

市面常最常見的眼藥水種類有收斂劑及充血解除劑、抗組織胺藥、人工淚液及潤滑劑。