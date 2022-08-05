眼乾｜常見眼藥水有3種 長期用消紅筋眼藥水加劇充血

打工仔上班長期對著電腦螢幕，就算下班下仍然機不離手，容易出現眼乾問題。為了快速解決眼乾問題，不少人會使用眼藥水，但眼藥水亦有不同種類，購買前應多加留意。
市面常最常見的眼藥水種類有收斂劑及充血解除劑、抗組織胺藥、人工淚液及潤滑劑。
人工淚液
人工淚液又稱為人造淚水，主要成分有玻尿酸及軟骨素，一般不含藥性，無副作用少，通常用作短暫紓緩眼睛乾澀，及清走眼球上的異物。不過要注意，雖然人工淚液無藥性，但內含的防腐劑有機會引起過敏反應，建議可選擇無防腐劑，獨立包裝的一次性即棄眼藥水。
收斂劑及充血解除劑
消除眼部紅筋的眼藥水一般都含有收斂劑及充血解除劑，但如果長期使用，一旦停藥，可能會令眼球變得更紅，加劇眼球充血的問題。要使用此類眼藥水，最好先徵詢醫生建議，同時避免長期依賴。
抗組織胺藥
抗組織胺藥多數用於抗敏感的眼藥水，可以紓緩因敏感引起的眼睛痕癢、充血、流眼水等症狀，如使用不當，有機會造成青光眼及白內障等疾病，故發現眼敏感後，應盡早看醫生，並在醫生的建議下使用合適的眼藥水。
隱形眼鏡
至於佩戴隱形眼鏡的人士，由於隱形眼鏡的鏡片可分為硬性和軟性兩種，而軟性鏡片未必適用於大部分的眼藥水，滴眼藥水後有機會導致鏡片變形，因此佩戴隱形眼鏡時，最好使用標明可以配合的眼藥水。