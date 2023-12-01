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健康
2023-12-01 17:20:00

眼挑針成因｜不良習慣致生眼瘡？3大引起細菌感染可能性

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眼挑針｜不良習慣係生瘡成因？

眼挑針｜不良習慣係生瘡成因？

坊間經常話生眼挑針，原因係「裝人沖涼」；而家仲話係不良習慣造成，唔通傳言屬實？非也！眼挑針正式名稱是眼瘡或者麥粒腫，是由於上下眼瞼邊緣的瞼板腺出現堵塞，本應分泌出來用於滋潤眼睛、減少淚液揮發的油脂困在眼瞼內，形成腫粒，便可引起細菌感染，分分鐘會發炎形成更嚴重眼疾！要預防眼瘡，就需要知道成因作出避免。

眼挑針處理及預防方法（am730製圖） 眼挑針處理及預防方法（am730製圖） 眼挑針處理及預防方法（am730製圖） 眼挑針處理及預防方法（am730製圖）

眼挑針成因 睡眠不足

眼挑針成因源自生活或工作壓力太大引致荷爾蒙失調、經常沒有足夠的睡眠或休息令眼睛過勞、飲食含有太多油脂如煎炸食物，又或辛辣刺激的食物，都會增加眼瘡的風險。

煎炸食物或增加身體分泌油脂，容易堵塞瞼板腺出口，導致眼挑針。

煎炸食物或增加身體分泌油脂，容易堵塞瞼板腺出口，導致眼挑針。

用手捽眼易引致眼挑針

手部經常要到處觸摸，因此會接觸到很多細菌，如果沒有好好注重雙手清潔，又會捽眼的話，便有可能將細菌帶到眼睛，導致眼瘡。當然現在亦有可能將新冠病毒帶到眼睛而受感染，切記勤洗手！

捽眼易帶菌入眼，引起眼挑針。

捽眼易帶菌入眼，引起眼挑針。

眼挑針原因卸妝不徹底或化妝工具不潔

不少女性每日上班都會化妝，但如果卸妝不夠徹底，眼部的妝物睫毛液、眼影等便有可能堵塞瞼板腺引致眼瘡。另外，化妝工具同樣可以將細菌帶到眼睛，如果沒有定期清潔的話，眼瘡風險自然大大提高。同一道理，如果沒有著重隱形眼鏡的清潔，或者戴隱形眼鏡時沒有潔淨雙手，亦有可能帶菌入眼。

如果真的生眼瘡，可以嘗試熱敷，一日三至五次，約一星期便會痊愈。不過，如果眼瘡愈來愈腫，又或者體積很大，還是應該及早求醫，以免出現併發症。

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卸妝和化妝工具的清潔，都是避免眼挑針重要步驟。

卸妝和化妝工具的清潔，都是避免眼挑針重要步驟。

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