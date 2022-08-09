眼疾｜勿輕視黃斑病變 無及時治療可致盲

年紀大眼矇矇？可能是患上黃斑病變。老年黃斑病變是隨年齡增長，視網膜的黃斑點逐漸退化，而引發的視力受損疾病，初期可以以毫無病徵，但如果延遲求診和治療，嚴重者更可致盲。

視力急速下降 老年黃斑病變分為乾性及濕性，兩者均會引至視力衰退，而濕性老年黃斑病變有可能在數天內，令患者的視力急速下降。症狀包括所看到的影像會變形扭曲，甚至中央視野出現黑影，如沒有及時就醫及進行治療，嚴重者有機會失明。

愈早治療愈 好 老年黃斑病變可以嚴重影響患者的日常生活，由閱讀、辨認容貌或顏色，以至橫過馬路都會有所影響。眼科專科醫生譚秀雯指，對付老年黃斑病變，及早發現最重要，病發後愈早治療愈好，亦呼籲家人可多關心身邊的長者，如果發現他們突然不能辦認人臉，或突然生活習慣改變等，就要帶他們接受檢查。 現時乾性老年黃斑病變未有治療的方法，幸對視力的影響屬輕微；但濕性老年黃斑病變的影響不能忽視，目前的治療方法包括光動力療法、激光及針藥治療等。

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