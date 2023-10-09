眼睛乾澀、容易疲勞 先確定乾眼症分類 才能選擇正確治療 眼科醫生圖文解說

「唉呦！眼睛好痛！」55歲的李先生到高緯度的國家出差，半夜睡覺時，眼睛突然一陣刺痛，而淚流不止，完全沒有辦法張開眼睛。檢查後，發現角膜有大片破皮，淚水的分泌量非常少，屬於嚴重乾眼症。遠見眼科101旗艦店張芯瑜醫生指出，在治療過程中，點一般人工淚液沒有明顯效果，角膜修復速度非常慢。因為又經歷過視網膜與白內障手術，所以在乾眼症的治療過程中非常辛苦。

乾眼症問題普遍 「我們在門診使用了很多種方法替他治療，包含沒有防腐劑的人工淚液、淚管栓塞等，他的角膜就像一朵脆弱的小花，慢慢養，也漸漸進步。」張芯瑜醫生說，「現在他的角膜已經完全復原，不需要一整天都帶著眼藥水點藥。讓患者很開心，醫生也非常有成就感。」 乾眼症是相當普遍的問題，常見的症狀包括眼睛痠澀、疼痛、發紅、搔癢、怕風、畏光、有異物感、容易疲倦，甚至視力模糊。有些比較嚴重的病患，會產生眼壓飆高的脹痛感，或偏頭痛的感覺。張芯瑜醫生說，非常嚴重的乾眼症病患，可能合併角膜病變，而在眨眼時會有強烈的刺痛感，相當不舒服，也對生活與工作造成嚴重干擾。

好發於 50 歲以上人士 乾眼症的風險因素有很多，50歲以上人士是乾眼症好發的族群，尤其是在更年期的女性，乾眼症的症狀會因為荷爾蒙變化而加劇。張芯瑜醫生說，某些藥物與乾眼症有關，例如抗抑鬱劑、血壓藥、避孕藥、抗組織胺等，可能會讓淚液分泌下降。罹患有自體免疫疾病的患者，例如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾燥症等，可能會產生淚腺萎縮的情形，導致乾眼症。 眼瞼有感染，或是蠕型蟎蟲造成眼瞼發炎，也會造成瞼板腺異常。張芯瑜醫生說，如果接受白內障手術、近視激光手術、老花淚光手術，在術後恢復期也較容易感覺到乾眼症的狀況。 長時間處在偏乾的環境，眼睛亦會乾澀不適。張芯瑜醫生說，長時間使用電子產品，會造成眨眼次數下降，可能降低到每分鐘只剩5下至7下，水分蒸散的速度相當快，而造成眼睛乾澀的情況。