眼睛感染｜鄧炳強變獨眼龍 眼睛發炎有咩症狀？生蛇、性病都可能係原因？

保安局局長鄧炳強今日出席立法會保安事務委員會會議時，右眼包上紗布，他稱「右眼有感染發炎的情況，故要遮住右眼開會」。引起感染的原因有幾個，另外眼睛受感染亦可能會出現嚴重併發症。
症狀
- 眼睛疼痛
- 搔癢
- 有異物感
- 流眼淚
- 出現綠色或黃色的分泌物
- 對光敏感
眼睛感染原因一：刺激、受傷
當眼睛受到化學物質的刺激時，有機會因受傷而感染，特別是有配戴隱形眼鏡眼鏡習慣的人士。
眼睛感染原因二：砂眼衣原體感染、淋病
砂眼衣原體感染、淋病是為人熟悉的性病，但如果在觸摸受感染的生殖器官後接觸眼睛，或直接接觸到生殖器分泌物，都可能會引起結膜炎。
眼睛感染原因三：單純疱疹病毒(HSV)
大部分引起眼睛感染的是第一型單純皰疹病毒，一般由口對口接觸而傳播，疱疹會令角膜形成凹陷與潰瘍，有機會破壞視網膜組織，導致視力受損。
眼睛感染原因四：帶狀疱疹(生蛇)
如在觸摸帶狀疱疹造成的潰瘍後揉眼睛，就可能會導致眼睛受到感染，帶狀疱疹會侵襲視覺神經，導致睛腫脹、疼痛，及分泌液體等，尤其是50歲以上的人士，要特別小心。
眼睛感染原因五：眼部角膜真菌感染
鐮孢菌角膜炎是一種常見的眼部角膜真菌感染，眼睛有損傷、患有眼疾、免疫力失調和佩戴隱形眼鏡的人士受感染的風險會增加。