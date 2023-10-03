眼睛感染｜鄧炳強變獨眼龍 眼睛發炎有咩症狀？生蛇、性病都可能係原因？

症狀 眼睛疼痛

搔癢

有異物感

流眼淚

出現綠色或黃色 的分泌物

對光敏感

眼睛感染原因一：刺激、受傷 當眼睛受到化學物質的刺激時，有機會因受傷而感染，特別是有配戴隱形眼鏡眼鏡習慣的人士。

眼睛感染原因二： 砂眼衣原體感染 、淋病 砂眼衣原體感染、淋病是為人熟悉的性病，但如果在觸摸受感染的生殖器官後接觸眼睛，或直接接觸到生殖器分泌物，都可能會引起結膜炎。

眼睛感染原因三：單純疱疹病毒 (HSV) 大部分引起眼睛感染的是第一型單純皰疹病毒，一般由口對口接觸而傳播，疱疹會令角膜形成凹陷與潰瘍，有機會破壞視網膜組織，導致視力受損。

眼睛感染原因四：帶狀疱疹 ( 生蛇 ) 如在觸摸帶狀疱疹造成的潰瘍後揉眼睛，就可能會導致眼睛受到感染，帶狀疱疹會侵襲視覺神經，導致睛腫脹、疼痛，及分泌液體等，尤其是50歲以上的人士，要特別小心。