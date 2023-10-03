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健康
2023-10-03 18:30:48

眼睛感染｜鄧炳強變獨眼龍 眼睛發炎有咩症狀？生蛇、性病都可能係原因？

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鄧炳強變「獨眼龍」赴立會會議 （直播截圖）

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眼睛感染｜鄧炳強變獨眼龍 眼睛發炎有咩症狀？生蛇、性病都可能係原因？

眼睛受感染可能會出現嚴重併發症。

症狀

  • 眼睛疼痛
  • 搔癢
  • 有異物感
  • 流眼淚
  • 出現綠色或黃色的分泌物
  • 對光敏感
眼睛感染｜鄧炳強變獨眼龍 眼睛發炎有咩症狀？生蛇、性病都可能係原因？

有配戴隱形眼鏡習慣的人士較易出現眼睛感染。

眼睛感染原因一：刺激、受傷

當眼睛受到化學物質的刺激時，有機會因受傷而感染，特別是有配戴隱形眼鏡眼鏡習慣的人士。

眼睛感染｜鄧炳強變獨眼龍 眼睛發炎有咩症狀？生蛇、性病都可能係原因？

如果在觸摸受感染的生殖器官後接觸眼睛，可能會引起結膜炎。

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眼睛感染原因二：砂眼衣原體感染、淋病

砂眼衣原體感染、淋病是為人熟悉的性病，但如果在觸摸受感染的生殖器官後接觸眼睛，或直接接觸到生殖器分泌物，都可能會引起結膜炎。

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第一型單純皰疹病毒由口對口接觸而傳播。

眼睛感染原因三：單純疱疹病毒(HSV)

大部分引起眼睛感染的是第一型單純皰疹病毒，一般由口對口接觸而傳播，疱疹會令角膜形成凹陷與潰瘍，有機會破壞視網膜組織，導致視力受損。

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50歲以上的人士要特別小心。

眼睛感染原因四：帶狀疱疹(生蛇)

如在觸摸帶狀疱疹造成的潰瘍後揉眼睛，就可能會導致眼睛受到感染，帶狀疱疹會侵襲視覺神經，導致睛腫脹、疼痛，及分泌液體等，尤其是50歲以上的人士，要特別小心。

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鐮孢菌角膜炎是一種常見的眼部角膜真菌感染。

眼睛感染原因五：眼部角膜真菌感

鐮孢菌角膜是一種常見的眼部角膜真菌感眼睛有損傷、患有眼疾、免疫力失調和佩戴隱形眼鏡的人士受感染的風險會增

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