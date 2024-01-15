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健康
2024-01-15 19:00:00

眼退化｜71歲資深藝人程可為劇接劇捱壞眼睛 全靠1招保護黃斑 改善眼矇眼退化

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眼退化｜71歲資深藝人程可為劇接劇捱壞眼睛 全靠1招保護黃斑 改善眼矇眼退化

眼退化｜71歲資深藝人程可為劇接劇捱壞眼睛 全靠1招保護黃斑 改善眼矇眼退化

隨著年齡增長，眼睛是非常容易老化的器官之一，除了睡覺的時候，我們的眼睛都在持續維持工作狀態。長時間近距離對著電子螢幕，日日「機不離手」，更會超加快眼睛老化的速度。不過眼退化往往都是大家容易忽略的身體警號之一，到出現嚴重情況時，如晶體混濁、視膜、黃斑或眼脹問題，可能已經太遲！現年71歲的資深藝人程可為，被人稱為「殿堂級綠葉」，試過一晚播映的4齣戲都有她演出。由於劇接劇無休息，捱壞眼睛，她形容當時視力模糊、眼睛退化，影響日常生活。

程可為剖白自從患過凸眼，更加注重眼睛健康

程可為剖白自從患過凸眼，更加注重眼睛健康

程可為剖白自從患過凸眼 更加注重眼睛健康

程可為坦言「70歲人，都算係老戲骨啦！朋友讚我演忠演奸連眼神都好入戲，真係全靠雙眼咋！其實我哋日常生活都好靠對眼！自從我之前患過凸眼，我就更加注重眼睛健康，特別係眼退化問題！」她憶述眼矇是眼退化響起的一大警號，「我發覺我電費單、水費單都好矇，對眼睇極都唔清楚！真係好得人驚！之前我好怕開閃光燈影相，因為黃斑退化，一影完相對眼就會長時間睇嘢都會有個『吼』！」

程可為親述眼矇是眼退化響起的一大警號

程可為親述眼矇是眼退化響起的一大警號

什麼是黃斑退化？

黃斑是在視網膜中央位置，對視力非常重要，高度集中9成的感光細胞，而這些感光細胞是不能自我修復，任何黃斑問題都可能造成永久視力受損。因此，黃斑健康對於看清事物尤其重要

黃斑的退化

黃斑的退化

註冊視光師陳敏琪教大家1秒即可測自己是否有「眼退化」問題。先準備一張阿姆斯勒方格表！測試方法很簡單，輪流遮蓋一邊眼睛，然後望住表格中心嘅黑點，感覺表格內的直線有無彎曲、變形或者出現看不清楚、昏暗等狀況。如果有這些情況，好可能代表眼睛黃斑點有問題，嚴重的話會影響視力。

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阿姆斯勒方格表

阿姆斯勒方格表

如果有以下情況，好可能代表眼睛黃斑點有問題，嚴重的話會影響視力。

如果有以下情況，好可能代表眼睛黃斑點有問題，嚴重的話會影響視力。
如果有以下情況，好可能代表眼睛黃斑點有問題，嚴重的話會影響視力。
如果有以下情況，好可能代表眼睛黃斑點有問題，嚴重的話會影響視力。

71歲資深藝人程可為分享其護眼之路 1招保護黃斑、改善眼矇眼退化

經朋友介紹下，程可為服用草姬亮目丸(升級版)，服用1個月後大讚「對眼潤咗」；4個月後眼睛更能適應光線，「最明顯係影相果陣，因為之前我好怕開閃光燈影相，因為黃斑退化，一影完相對眼就會長時間睇嘢都會有個『吼』！而家呢個情況就大大縮短咗，影完相好快就無咗個『吼』！」

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71歲資深藝人程可為分享其護眼之路 1招保護黃斑、改善眼矇眼退化

71歲資深藝人程可為分享其護眼之路 1招保護黃斑、改善眼矇眼退化

另外，草姬亮目丸(升級版)內含全天然中西護眼成分，例如：決明子、杞子、黑豆皮等，相對適合亞洲人體質，「呢隻亮目丸有齊全天然中西護眼成分就好啱亞洲人體質！中草本例如：決明子、杞子，可以清肝明目；我發現仲有黑豆皮，解決眼脹問題，無再成日頭痛！」

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註冊視光師︰如何保護黃斑健康？

註冊視光師陳敏琪指出，要改善早期黃斑問題，可以多攝取以下亮目護眼營養：

  1. 高濃度花青素
  2. 游離型葉黃素及玉米黃素︰老年眼疾研究(AREDS 2)指出，10 mg葉黃素 + 2 mg玉米黃素食用比例有效降低黃斑問題
  3. 深海魚或魚油︰以食用比例說，要研究發現DHA:EPA5:1為好

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註冊視光師陳敏琪指出，要改善早期黃斑問題，可以多攝取以下亮目護眼營養

註冊視光師陳敏琪指出，要改善早期黃斑問題，可以多攝取以下亮目護眼營養

草姬亮目丸(升級版)

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草姬亮目丸(升級版) 含視光師推薦護眼成分，再配合321星級中西護眼配方，總花青素含量更高達2000mg，全方位補充眼睛營養，97%保持晶體眼睛清晰*79%免受黃斑傷害^‧改善眼矇*，全方位解決眼退化。

草姬亮目丸(升級版) 含視光師、營養師推薦護眼成分

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【草姬亮目丸(升級版)| 含視光師推薦護眼成分

  • 97%保持晶體清晰*
  • 79%免受黃斑傷害^
  • 73%改善眼矇眼攰*
  • 40%過濾藍光傷害#
  • 2000mg總花青素含量

321全天然漢洋成分 | 護眼黃金比例配方

  • 3大更濃縮成分：歐洲藍莓、枸杞、決明子，強化眼部機能
  • 2大黃金比例：游離型葉黃素及玉米黃素10:2，天然魚油DHA, EPA 5:1，更易進入視網膜
  • 1大全新中草本：黑豆皮萃取，抗眼脹防退化
  • 花青素總含量更高達2000mg，強化視覺敏銳度

【全方位解決眼退化】| 4歲以上就食得

  • 消除紅筋疲勞
  • 過濾藍光傷害
  • 改善眼矇老花
  • 保持晶體清晰
  • 平衡淚液分泌
  • 護黃斑眼健康

【草姬亮目丸(升級版)60

美國製造｜GMP認証

銷售點萬寧及其網上商店各草姬門市、ZINOMALL官方網上購物

*Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2011. Chapter 4

^Zhao, L., & Sweet, B. V. (2008). Lutein and zeaxanthin for macular degeneration. American Journal of Health-System Pharmacy, 65(13), 1232-1238.

# Ma, L., & Lin, X. M. (2010). Effects of lutein and zeaxanthin on aspects of eye health. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(1), 2-12.

The total anthocyanins per bottle of VISION PRO EX is not less than 2000mg, and the sources are from Bilberry Extract, Wolfberry Extract and Black Bean Hull Extract.

∘產品效果因人而異，並視乎個別情況而定。 Products effects may vary for different persons and depend upon particular situations.

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