眼退化｜71歲資深藝人程可為劇接劇捱壞眼睛 全靠1招保護黃斑 改善眼矇眼退化

隨著年齡增長，眼睛是非常容易老化的器官之一，除了睡覺的時候，我們的眼睛都在持續維持工作狀態。長時間近距離對著電子螢幕，日日「機不離手」，更會超加快眼睛老化的速度。不過眼退化往往都是大家容易忽略的身體警號之一，到出現嚴重情況時，如晶體混濁、視膜、黃斑或眼脹問題，可能已經太遲！現年71歲的資深藝人程可為，被人稱為「殿堂級綠葉」，試過一晚播映的4齣戲都有她演出。由於劇接劇無休息，捱壞眼睛，她形容當時視力模糊、眼睛退化，影響日常生活。

程可為剖白自從患過凸眼 更加注重眼睛健康 程可為坦言「70歲人，都算係老戲骨啦！朋友讚我演忠演奸連眼神都好入戲，真係全靠雙眼咋！其實我哋日常生活都好靠對眼！自從我之前患過凸眼，我就更加注重眼睛健康，特別係眼退化問題！」她憶述眼矇是眼退化響起的一大警號，「我發覺我電費單、水費單都好矇，對眼睇極都唔清楚！真係好得人驚！之前我好怕開閃光燈影相，因為黃斑退化，一影完相對眼就會長時間睇嘢都會有個『吼』！」

程可為親述眼矇是眼退化響起的一大警號

什麼是黃斑退化？ 黃斑是在視網膜中央位置，對視力非常重要，高度集中9成的感光細胞，而這些感光細胞是不能自我修復，任何黃斑問題都可能造成永久視力受損。因此，黃斑健康對於看清事物尤其重要。

黃斑的退化

註冊視光師陳敏琪教大家1秒即可測自己是否有「眼退化」問題。先準備一張阿姆斯勒方格表！測試方法很簡單，輪流遮蓋一邊眼睛，然後望住表格中心嘅黑點，感覺表格內的直線有無彎曲、變形或者出現看不清楚、昏暗等狀況。如果有這些情況，好可能代表眼睛黃斑點有問題，嚴重的話會影響視力。

阿姆斯勒方格表

如果有以下情況，好可能代表眼睛黃斑點有問題，嚴重的話會影響視力。

71 歲資深藝人程可為分享其護眼之路 1 招保護黃斑、改善眼矇眼退化 經朋友介紹下，程可為服用草姬亮目丸(升級版)，服用1個月後大讚「對眼潤咗」；4個月後眼睛更能適應光線，「最明顯係影相果陣，因為之前我好怕開閃光燈影相，因為黃斑退化，一影完相對眼就會長時間睇嘢都會有個『吼』！而家呢個情況就大大縮短咗，影完相好快就無咗個『吼』！」

71歲資深藝人程可為分享其護眼之路 1招保護黃斑、改善眼矇眼退化

註冊視光師︰如何保護黃斑健康？ 註冊視光師陳敏琪指出，要改善早期黃斑問題，可以多攝取以下亮目護眼營養： 高濃度花青素 游離型葉黃素及玉米黃素︰老年眼疾研究 (AREDS 2) 指出， 10 mg 葉黃素 + 2 mg 玉米黃素食用比例有效降低黃斑問題 深海魚或魚油︰以食用比例說，要研究發現 DHA:EPA 以 5:1 為好 即刻去片瞭解更多視光師護眼資訊>>>按此<<<

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