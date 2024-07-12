睇時間做運動 研究：晚上進行運動更能穩定血糖水平

糖尿病是十分常見的慢性疾病，大約每十名成年港人便有一個是糖尿病患者。除了藥物治療及控制飲食，運動有助降低血糖，預防高血糖帶來的併發症。而最新研究更發現，在晚上進行運動可能最能穩定血糖水平。
記錄運動時間及劇烈程度
為了確認運動對控制血糖的效用，研究人員邀請了186名平均年齡46.8歲的成人參與測試，他們的體重指數平均達32.9，屬於癡肥的水平。在14日的測試期間，他們會戴上監察活動及持續血糖水平的儀器，以記綠進行中度至劇烈程度運動對血糖值的影響。
研究人員根據參加者的活動量及時間，分為不同組別， 包括全日也沒有中至劇烈程度運動的不運動組，至少一半運動發生在早上6時至中午12時的日晨組，至少一半活動在中午12時至下午6時進行的午間組，過半運動在下午6時至深夜12時進行的夜晚組，以及運動時間比較分散的混合組。
晚間運動最有效
結果發現，參加者每日平均運動時間約為24分鐘，而有做運動的當日，24小時平均血糖值會降低約1mg/dL，若活動時間較長甚至可以降低1.5mg/dL。當中尤其在晚間進行運動最有效，比不運動的人，在這時段做運可以令血糖值降低1.28mg/dL，在下午做運動則可降低血糖0.98mg/dl，但在早上或分散時間運動的人，血糖值則與沒有運動的人相若。有關研究已刊載於《Obesity》。
研究人員認為，結果反映進行中等至劇烈程度運動對於血糖控制十分重要，尤其是在晚間進行運動，更能幫助肥胖及有代謝問題的人士調控血糖水平。