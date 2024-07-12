睇時間做運動 研究：晚上進行運動更能穩定血糖水平

糖尿病是十分常見的慢性疾病，大約每十名成年港人便有一個是糖尿病患者。除了藥物治療及控制飲食，運動有助降低血糖，預防高血糖帶來的併發症。而最新研究更發現，在晚上進行運動可能最能穩定血糖水平。

記錄運動時間及劇烈程度

為了確認運動對控制血糖的效用，研究人員邀請了186名平均年齡46.8歲的成人參與測試，他們的體重指數平均達32.9，屬於癡肥的水平。在14日的測試期間，他們會戴上監察活動及持續血糖水平的儀器，以記綠進行中度至劇烈程度運動對血糖值的影響。

研究人員根據參加者的活動量及時間，分為不同組別， 包括全日也沒有中至劇烈程度運動的不運動組，至少一半運動發生在早上6時至中午12時的日晨組，至少一半活動在中午12時至下午6時進行的午間組，過半運動在下午6時至深夜12時進行的夜晚組，以及運動時間比較分散的混合組。