睡眠｜研究：睡得差令脂肪肝風險升六成

脂肪肝可說是最常見的肝臟病變，初期又沒有任何症狀，容易被忽略。除了過度飲食會增加脂肪積聚在肝臟，最新研究發現睡眠質素欠佳，例如遲入睡、打鼻鼾及午睡多過半個鐘，可令罹患脂肪肝的風險增加17%至59%，若能改善睡眠質素則有助減低患病風險。
分析逾5,000人資料
該項在《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》公布的研究，由廣州中山大學公共衛生學院及廣州市疾控中心毒理部門合作，分析了5,011名成年人自行填寫的睡眠資料。
結果發現，睡眠質素不理想如打鼻鼾、捱夜及午睡多過30分鐘，會令患上代謝功能障礙相關脂肪肝(MAFLD)的風險分別上升59%、37%及17%。若晚上睡不好而日間長時間補眠，患病風險更颷升1.38倍。
及早改善睡眠質素
分析亦顯示，靜態少郁動的生活方式及中央肥胖者更容易受睡眠質素造成的健康破壞。反之若能令睡眠質素每提升一個數值，就可以令脂肪肝的風險降低16%。
研究人員指出，今次研究證實適度改善睡眠可以降低脂肪肝的風險，對於本身生活模式不健康的人們尤為重要，故此呼籲有睡眠障礙的人應接受評估及治療，透過改善睡眠質素維護身體健康。