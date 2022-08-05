睡眠｜研究：睡得差令脂肪肝風險升六成

脂肪肝可說是最常見的肝臟病變，初期又沒有任何症狀，容易被忽略。除了過度飲食會增加脂肪積聚在肝臟，最新研究發現睡眠質素欠佳，例如遲入睡、打鼻鼾及午睡多過半個鐘，可令罹患脂肪肝的風險增加17%至59%，若能改善睡眠質素則有助減低患病風險。

分析逾 5,000 人資料

該項在《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》公布的研究，由廣州中山大學公共衛生學院及廣州市疾控中心毒理部門合作，分析了5,011名成年人自行填寫的睡眠資料。

結果發現，睡眠質素不理想如打鼻鼾、捱夜及午睡多過30分鐘，會令患上代謝功能障礙相關脂肪肝(MAFLD)的風險分別上升59%、37%及17%。若晚上睡不好而日間長時間補眠，患病風險更颷升1.38倍。