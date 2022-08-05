熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 荷花BB展2022 消暑 NOVO LAND 授勳2022 消委會 故宮文化博物館 姜濤 周顯
返回
健康
2022-08-05 11:22:33

睡眠｜研究：睡得差令脂肪肝風險升六成

分享：
失眠

脂肪肝可說是最常見的肝臟病變，初期又沒有任何症狀，容易被忽略。除了過度飲食會增加脂肪積聚在肝臟，最新研究發現睡眠質素欠佳，例如遲入睡、打鼻鼾及午睡多過半個鐘，可令罹患脂肪肝的風險增加17%59%，若能改善睡眠質素則有助減低患病風險。

 

分析逾5,000人資料

該項在《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》公布的研究，由廣州中山大學公共衛生學院及廣州市疾控中心毒理部門合作，分析了5,011名成年人自行填寫的睡眠資料。

結果發現，睡眠質素不理想如打鼻鼾、捱夜及午睡多過30分鐘，會令患上代謝功能障礙相關脂肪肝(MAFLD)的風險分別上升59%37%17%。若晚上睡不好而日間長時間補眠，患病風險更颷升1.38倍。

脂肪肝

若沒處理脂肪肝，日後或惡化變成肝炎、肝硬化，繼而患上肝癌。

及早改善睡眠質素

分析亦顯示，靜態少郁動的生活方式及中央肥胖者更容易受睡眠質素造成的健康破壞。反之若能令睡眠質素每提升一個數值，就可以令脂肪肝的風險降低16%

研究人員指出，今次研究證實適度改善睡眠可以降低脂肪肝的風險，對於本身生活模式不健康的人們尤為重要，故此呼籲有睡眠障礙的人應接受評估及治療，透過改善睡眠質素維護身體健康。

午睡

不要以為補眠便可解決所有失眠引致的問題，如午睡太長一樣提升脂肪肝風險。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受