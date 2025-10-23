瞓覺戴耳機恐聽力永久流失！冇播歌戴住都傷耳！醫生揭3情況須及時求醫

長期戴耳機很傷聽力？有醫生指出，長期佩戴耳機，會對聽力造成影響，並強調，如果睡覺時戴耳機更有可能會令聽力永久流失。另外，就算耳機是沒有播放音樂，但對耳朵的傷害也依照存在，他提出有3大方法有助保護聽力。
瞓覺戴耳機恐聽力永久流失！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，耳機已成為現代生活中不可或缺的裝置，無論是在通勤、辦公室還是健身房，甚至有些人在睡眠時也會佩戴耳機，然而，這種便利性可能在不知不覺中對聽力造成慢性損害，當聽力下降或出現耳鳴時，可能已經造成不能逆轉的傷害。根據世界衛生組織的警告，長時間暴露於超過80分貝的噪音會導致耳蝸毛細胞的死亡，而這些細胞一旦受損便無法再生。
黃醫生指，地鐵的環境噪音通常超過80分貝，若耳機的音量能壓過這些噪音，音量必然非常高。手機的最大音量可超過100分貝，即使只調至60%也已經處於危險邊緣。有一項最新研究估算，全球有 6.7至13.5億年輕人，正在因不安全的聽音習慣而暴露在聽力損失的風險中。
骨傳導耳機更安全？
另外，許多人認為骨傳導耳機比傳統耳機更安全，因為，不用塞進耳道，但事實上，無論是入耳式、頭戴式還是骨傳導耳機，最終都會震動耳蝸毛細胞，造成同樣的損傷。研究顯示，在嘈雜環境中，開放式耳機的音量平均可達86分貝，使耳朵依然承受高壓轟炸。
冇播歌戴住都傷耳！
即使耳機未播放音樂，長時間佩戴也會帶來以下2大風險：
- 耳道感染：入耳式耳機使耳道悶熱，細菌繁殖速度提高3至5倍
- 壓迫性損傷：耳朵皮膚薄且神經密集，長期受壓容易出現紅腫、疼痛，甚至可能造成耳朵形狀變形
3大方法有助保護聽力
黃醫生指，如果要保護聽力，他提出以下3大方法：60–60 原則
1. 音量應保持在最大音量的60%以內
- 每次使用不超過60分鐘，並記得間隔10分鐘休息。
2. 嘈雜環境使用降噪耳機
- 降噪耳機能有效降低背景噪音15分貝以上，讓你無需提高音量，這不僅是科技的魅力，更是保護聽力的必要措施。
3. 定期檢測聽力
- 若你每天佩戴耳機超過1小時，建議每年進行一次聽力檢查。
- 若出現耳鳴、耳悶或聽覺不清的情況，應立即停止使用耳機並尋求醫療建議。
黃醫生表示，耳機是生活的伴侶，但不當的使用方式可能成為慢性危害，逐步削弱你的聽力。熱愛音樂和影音固然無可厚非，但請記住，耳機壞了可以重買，耳力受損則難以恢復。